Welche Eissorte ist in Memmingen beliebt?

Sonne satt: Auch in den Eisdielen macht sich dieses schöne Wetter bemerkbar. Doch welche Eissorten werden besonders gerne geschleckt? Wir haben nachgefragt.

02.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Vergangenes Wochenende ist mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 24 Grad der Sommer in den Häusern und Gassen in Memmingen angekommen. Auch in den Eisdielen machte sich dieses schöne Wetter bemerkbar und verlockte den einen oder anderen Passanten zu einer Kugel Eis. Doch welches Eis wird am liebsten geschleckt? Unsere Redaktion hat sich bei Passantinnen und Passanten in Memmingen umgehört.

Markus Riedmaier Bild: Antonia Munding

Markus Riedmaier, 51: „Ich esse gerne Amarenakirsche. Die Mischung aus Schokolade und Kirsche ist toll. Da dürfen es auch gerne mal zwei Kugeln sein.“

Christoph Roßner Bild: Antonia Munding

Christoph Roßner, 53: „Seit ich das erste Mal Hanfeis auf einer Messe in Berlin gegessen habe, bin ich davon begeistert. Das leicht grünliche Eis mit einer erdigen, nussigen Note ist sehr lecker. Leider ist es hier in der Gegend noch nicht vertreten.“

Petra Stahl Bild: Antonia Munding

Petra Stahl, 50: „Ich esse gerne die Eissorte Blutorange. Das ist eine tolle Erfrischung an warmen Sommertagen. Das erste Mal habe ich es in einer Eisdiele in Herbisried gegessen, die nun leider geschlossen hat, dort war es super lecker.“

Camille Nicodemus Bild: Antonia Munding

Camille Nicodemus, 20: „Schon seit Kindesalter ist meine Lieblingssorte Cookies & Cream. Ich esse sehr gerne Eis im Sommer, am Liebsten im Becher.“

Ulrike Pfänder Bild: Antonia Munding

Ulrike Pfänder, 72: „Ich esse schon mein Lebtag gern Haselnusseis. Das nehme ich bei diesem Wetter gerne im Becher mit. Auch dieses Jahr habe ich das Eis schon ein paar Mal genossen.“