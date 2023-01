Nähe unter Anleitung: Kuschel-Experte erklärt, warum Umarmungen so wichtig sind

Kuschel-Experte Markus Ruppert aus Bad Grönenbach erklärt was eine Umarmung bringen kann, was Hauthunger ist und wie man diesen auch als Single stillen kann.

21.01.2023 | Stand: 11:24 Uhr

In seiner Praxis in Bad Grönenbach hat sich Heilpraktiker und Traumatherapeut Markus Ruppert aufs Kuscheln spezialisiert. An sogenannten Kuschelabenden will er Menschen dort ein Verständnis für das menschliche Grundbedürfnis des Körperkontakts geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.