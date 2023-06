Seltene Meerestiere: Im Schlauchboot neben den Blauwalen

Die Weltreisenden Anja Mäuerle und Lars Bendels haben sich in Costa Rica und auf den Azoren um gefährdete Meerestiere gekümmert. Wo sie zwischendurch festsaßen.

13.06.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Seit eineinhalb Jahren sind die Memmingerin Anja Mäuerle (32) und ihr Lebensgefährte Lars Bendels (41) auf einer Weltreise (wir berichteten). Sie leben von ihrem Ersparten und arbeiten ehrenamtlich in ökologischen und alternativen Projekten. So verbinden sie das Kennenlernen ferner Länder mit einem Beitrag zum Erhalt unserer gefährdeten Welt. Die Route geben die Jobs vor, die sie von unterwegs organisieren. Die beiden nennen sich „Vagateers“ (von „Vagabonding Volunteers“) und posten ihre Abenteuer auf Instagram und YouTube unter @vagateers. Wir haben nachgefragt, wo sie gerade sind.

Zuletzt hab ihr uns aus Guatemala berichtet. Wo seid ihr jetzt?

Anja Mäuerle: Auf den Azoren mitten im Atlantik, einer Inselgruppe, die zu Portugal gehört. Wie wir hier gelandet sind, ist eine längere Geschichte: Nach unserem letzten Projekt mit Meeresschildkröten im Frühjahr in Costa Rica wollten wir eigentlich nach Panama, um unseren Camper-Van nach Kolumbien zu verschiffen und unsere Reise in Südamerika fortzusetzen. Wegen anhaltender Unruhen in Peru und einem heftigen Ausbruch von Dengue-Fieber in Bolivien waren aber die Landesgrenzen von zwei der vier Länder, die wir unbedingt bereisen wollten, dicht. Deshalb stand eine Überlandreise durch Südamerika für uns in keinem Verhältnis zu den Kosten für die Verschiffung, die ja nicht nur viel Geld, sondern auch jede Menge CO2 kostet. Schweren Herzens haben wir uns dann entschieden, den Van zu verkaufen und auf einen anderen Kontinent zu gehen.

Anja Mäuerle (links) mit Biologin Isa bei der Vogelbeobachtung in Costa Rica. Bild: Lars Bendels

Was war eure Alternative?

Anja Mäuerle: Mit einem Blick in den Walkalender war das Trübsal schnell verflogen. Wir sahen, dass genau in diesem Augenblick, also Anfang Mai, die Walsaison auf den Azoren beginnt. Es war ja schon immer Lars’ Traum, einmal mit Walforschern arbeiten und den größten Tieren der Erdgeschichte so nah wie möglich kommen zu können. In einer Nacht- und Nebelaktion haben wir dann tatsächlich nicht nur ein interessantes Walforschungsprojekt gefunden, sondern auch die Zusage zur Mitarbeit erhalten. Was für ein Glück!

Konntet ihr dann sofort aufbrechen zu den Vulkaninseln?

Anja Mäuerle: Nein, wir saßen fast zwei Monate in Panama Stadt fest. Da wir beim Schildkröten-Projekt im Dschungel von Costa Rica kein Internet hatten, konnten wir keine neuen Projekte recherchieren. Das ging erst in Panama. Doch es gestaltete sich schwieriger als sonst und es gab noch ein Problem: den Verkauf des Vans. Wir stellten ihn in eine „Panamericana“ Facebook-Gruppe und warteten. Und so verging Woche um Woche in Panama City. Immerhin hatten wir dadurch Zeit, unser Costa Rica-Video zu schneiden. Irgendwann meldete sich dann ein Schweizer Pärchen auf unsere Anzeige, plötzlich ging es ganz schnell und unser „kleiner Dicker“ fuhr ohne uns weiter. Doch die wochenlange Ungewissheit zehrte schon an den Nerven. Jeder Monat kostet ja viel Geld. Außerdem ist Panama Stadt ein unglaublich heißer Ort, an dem es sich die meiste Zeit nur im klimatisierten Hotelzimmer aushalten lässt.

Und nun seid ihr auf den Azoren. Was habt ihr dort erlebt?

Anja Mäuerle: Hier haben wir Lars’ größten Traumjob wahr werden lassen und drei Wochen mit Walforschern gearbeitet. Insgesamt haben wir fast 100 Stunden auf dem Meer verbracht und dabei mittels Foto-ID Daten über Pottwale, ihre Sozialstrukturen, Wanderwege und Populationsgrößen gesammelt. Jede Schwanzflosse hat einzigartige Kerben und Kratzer, anhand derer man wie bei einem Fingerabdruck jedes Tier identifizieren kann. Wir hatten außerdem das Glück, drei Buckelwale zu sehen – und, der absolute Höhepunkt, eine einmalige Begegnung mit den vom Aussterben bedrohten Blauwalen zu erleben.

Lars Bendels mit Babys der Oliv-Bastardschildkröte in Costa Rica. Bild: Anja Mäuerle

Wie kam es zu dieser seltenen Begegnung?

Anja Mäuerle: Wir waren gerade damit beschäftigt, die Schwanzflossen einer Gruppe von Pottwalen zu fotografieren, als die projektleitende Meeresbiologin Joana am Horizont eine riesige Fontäne sah. Wir alle wussten, dass nur eine einzige Walart einen Blas solchen Ausmaßes verursacht, wagten unser Glück aber noch nicht auszusprechen. Also hielten wir unsere Mützen fest, steuerten das Schlauchboot mit Vollgas auf die überdimensionalen Atemwolken zu, kamen nach einer nicht enden wollenden Fahrt doch noch rechtzeitig an und stellten fest: Wir hatten uns vertan ... es waren sogar drei! Das größte Tier der Erdgeschichte, von dem es nur noch 10.000 bis höchstens 20.000 Tiere gibt, das in aller Regel als Einzelgänger lebt, zog in einer Wandergruppe von drei ausgewachsenen Tieren gen Norden. Was für ein Ausnahmeerlebnis!

Was geht einem da durch den Kopf?

Anja Mäuerle: Es war ein seltsam tragisches Glücksgefühl, weil die Zukunft der vom Aussterben stark gefährdeten Blauwale so komplett ungewiss ist. Die Kolosse wiegen bis zu 200 Tonnen und werden 24 bis 28 Meter lang, manche Exemplare wurden schon mit über 30 Metern gemessen. Das größte der drei Tiere tauchte zum Luftholen gleich neben unserem plötzlich klitzekleinen Schlauchboot auf. Sein Ausatmer hat sich angehört, als würde ein Sattelschlepper neben einem anhalten und in die Druckluftbremse treten. Es ist wirklich beeindruckend, mit eigenen Augen zu sehen, zu welchen Ausmaßen die Evolution im Stande ist. Das war in diesem Jahr schon die zweite Station, bei der wir in das Leben von Meeresbiologen eintauchen konnten.

Waren die Erlebnisse in Costa Rica genauso beeindruckend?

Anja Mäuerle: Auch das Projekt zum Schutz der Meeresschildkröten war eine einmalige Erfahrung. Zwei Monate in einer der abgeschiedensten Regionen Costa Ricas mit der höchsten Biodiversität mitten in einer kleinen Gemeinde im Dschungel am Pazifik zu leben, war allein schon ein Höhepunkt. Dann bei Sonnenaufgang am kilometerlangen, menschenleeren Strand die Schildkrötenspuren der Nacht dokumentieren, dabei Babyschildkröten schlüpfen sehen oder nachts nur mit dem Licht des Monds und der Milchstraße diese Urzeitwesen aus dem Wasser kommen und nisten sehen – all das waren ganz besondere Momente, die wir nicht mehr vergessen werden.

Ein Pottwal kurz vor dem Abfluten vor den Azoren. Bild: Lars Bendels

Gab es daneben auch Tiefpunkte auf eurer Reise?

Anja Mäuerle: Wirkliche Tiefpunkte gab es glücklicherweise bislang nicht, eher ein paar kleinere und größere Hängepartien. Etwa einen aufgerissenen Reifen an unserem Van, mitten im Dschungel von Costa Rica. Wir mussten also neue Reifen mitsamt Mechaniker in den Dschungel bestellen, damit wir nach unserem Projekt dort überhaupt wieder herauskamen. Oder als wir in Panama Stadt festsaßen. Aber ein richtiger Tiefpunkt war es nicht, denn es ging ja dann alles gut aus.

Hattet ihr schon mit gefährlichen Situationen oder schlimmeren Krankheiten zu kämpfen?

Anja Mäuerle: Glücklicherweise gar nicht. Obwohl, einmal sind wir nur haarscharf einem Auffahrunfall entgangen, als auf dem Highway ein Bus erst drängelte, uns dann überholte, einscherte, und dann ohne Bremslichter direkt vor uns in die Eisen ging, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Lars hat super reagiert und ist nach rechts auf einen Feldweg ausgewichen, sonst wäre das schief gegangen. Da hatten wir wahnsinniges Glück und zuverlässige Schutzengel.

Wie sehen die weiteren Pläne aus?

Anja Mäuerle: Wir sind nun schon eineinhalb Jahre unterwegs, wollen uns aber noch zwei Wünsche mit einer Klappe erfüllen. Erstens, mit Wildvögeln arbeiten. Die Zeit als Safari-Ranger in Südafrika zu Beginn unserer Reise hat uns zu kompletten Bird-Nerds gemacht. Und zweitens, Neuseeland bereisen. Wir haben dort die Zusage für ein zweimonatiges Engagement in einem Wildlife-Hospital für Wildvögel bekommen. Da man Neuseeland aber am besten im deutschen Winter bereist, müssen wir zusehen, dass uns bis dahin das Geld nicht ausgeht. Also werden wir die deutschen Sommermonate bei Lars’ Cousinen an der Ostküste Australiens verbringen, vor den Toren Neuseelands. So bleibt uns eine Menge Geld für Miete erspart. Im September geht’s dann nach Auckland ins Wildlife-Hospital.

Wie lange wollt ihr überhaupt noch unterwegs sein?

Anja Mäuerle: Das Reisebudget geht langsam zu Ende. Wir werden noch bis Ende des Jahres unterwegs sein können und nach dem Aufenthalt in Neuseeland zunächst nach Deutschland zurückkehren, um Geld zu verdienen und uns zu überlegen, wo und wie wir mittelfristig leben möchten. Wir haben uns dann zwei Jahre lang an den unterschiedlichsten Orten der Welt zweckgerichtete Lebensentwürfe übergestülpt und jede Menge Eindrücke in unseren Köpfen. Mal sehen, auf welche Ideen für den eigenen Lebensentwurf wir dann kommen werden. Wenn uns die Reise eines gelehrt hat, dann wohl das: Irgendwas wird sich schon ergeben.

Ihr habt in eurem Van auf engstem Raum gelebt, ihr macht alles zusammen: Gibt es da auch mal Beziehungskrisen?

Anja Mäuerle: Glücklicherweise gar nicht! Wir sind selbst oft überrascht, wie unglaublich gut wir uns verstehen.

Selbst ist die Frau: Anja Mäuerle bei der "Dschungel-Friseurin" in Costa Rica. Bild: Lars Bendels

Sehnt ihr euch manchmal nach einer „ganz normalen“ Wohnung mit „europäischen Standard“?

Anja Mäuerle: Wir hatten nie wirklich geplant, das typische „Vanlife“ zu leben. Der Van war für uns hauptsächlich ein praktisches Fortbewegungsmittel, mit dem wir Flüge vermeiden, mehr sehen und Geld sparen können, indem wir darin schlafen. Deshalb freuen wir uns immer, wenn wir durch Projekte an Orten länger bleiben und wirklich ankommen können. Wir merken auch, dass wir schon gerne ein Zuhause, eine Basis hätten, wo wir es uns schön machen können, von wo aus wir losziehen und wohin wir zurückkehren können.