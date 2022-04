Welttag der Partnerstädte: Diese Verbindungen hat Memmingen in die Welt

Freundschaftliche Verbindungen sollen Grundlage für Frieden sowie Wertegemeinschaft sein und zur Völkerverständigung beitragen. Doch welche Verpflichtungen und welches Engagement stecken dahinter?

24.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Jedes Jahr findet am letzten Sonntag im April der Welttag der Partnerstädte statt. Er wurde im Jahr 1963 vom Weltbund der Partnerstädte ins Leben gerufen, um Werte wie Frieden, Demokratie und internationale Kooperation zwischen Behörden zu verkünden. Auch in Memmingen gibt es diese freundschaftlichen Verbindungen. Wir haben uns die Partner etwas genauer angesehen: Wer pflegt die Partnerschaften? Welche Verpflichtungen gehen beide Seiten ein? Was sind Ziele und wie kommt eine Verbindung zustande?

Italien, die USA, Frankreich, Israel, Türkei, Österreich, Ukraine und auch innerhalb Deutschlands: Die Stadt Memmingen schaut auf acht Städtepartnerschaften, eine Städtefreundschaft und eine Patenschaft.

Warum sind Städtepartnerschaften für Memmingen wichtig? Welche Bedeutung haben sie? Oberbürgermeister Manfred Schilder CSU



Manfred Schilder überlegt kurz. Ende Mai ist ein Besuch in Karatas in der Türkei geplant. Dann stünde nur noch ein Besuch in Glendale (USA) an und er hätte alle Partnerstädte besucht. Einen regelmäßigen Austausch pflege Memmingen dank der Beziehungen zwischen Feuerwehren, Schulen, Polizei oder per Bildungspartnerschaften.

Wie kommt eine Verbindung zustande? Das sei ganz unterschiedlich. Manchmal erfolge eine Anfrage über ein Konsulat – so war es bei der Ukraine. Dann gebe es aber auch das ganz persönliche Engagement von Bürgern, über Schulen und Gremien wie den Ausländerbeirat.

Welche Verpflichtungen gehen beide Seiten mit einer Partnerschaft ein? Die Freundschaft und gute Zusammenarbeit zwischen den Städten soll Grundlage für den Frieden, die freiheitliche Wertegemeinschaft und den Wohlstand in Europa sein. „Menschen und Völker, die man auf privater Ebene getroffen hat, mit denen man sich ausgetauscht und eine gute, gemeinsame Zeit miteinander verbracht hat, diese Menschen wird man nicht so leicht attackieren, besonders nicht mit Waffen“, so Alexandra Hartge von der Stabstelle für Städtepartnerschaften.



Sie ergänzt: „Die Verpflichtung besteht darin, füreinander da zu sein. Hier gilt dasselbe wie bei einer Ehe und dem Versprechen ,in guten wie in schlechten Zeiten’. Dies zeigt sich aktuell anhand des Ukraine-Krieges. Die Memminger Hilfsbereitschaft ist mitunter so groß, weil viele Menschen persönliche Kontakte in die Partnerstadt haben.“

Partnerschaften und Freundschaften: „Partnerschaften und Freundschaften werden bei uns gleichbehandelt“, so Hartge. Zudem besteht seit dem Jahr 1956 für Stadt und Kreis Freudenthal/Altvater im Sudetenland eine Patenschaft. Dabei übernimmt die Stadt eine Fürsorge für Menschen, die nach dem Krieg aus Freudenthal nach Memmingen kamen. „Es ist ein Sich-Kümmern um die Menschen vor Ort. Das drückt sich in Memmingen auch besonders schön dadurch aus, dass wir das bundesweit einzige Freudenthal-Museum aufgrund unserer Patenschaft haben“, zeigt sie auf.

Weitere Partnerschaften seien vorerst nicht geplant, denn klar sei: „Sie müssen von unten wachsen, aus der Bevölkerung heraus. Dann sind sie Garant dafür, dass sie nachhaltig mit Leben gefüllt sind und bleiben.“

Im Überblick:

Die Stadt Memmingen pflegt insgesamt acht Städtepartnerschaften, eine Städtefreundschaft und eine Patenschaft:

Städtepartnerschaften: Teramo/Italien, Glendale (Arizona)/USA, Auch/Frankreich, Lutherstadt Eisleben, Sachsen-Anhalt, Kiryat Shmona/Israel, Karatas/Türkei, Litzelsdorf,Burgenland/Österreich, Tschernihiw/Ukraine

Städtefreundschaft: Comar, Elsaß/Frankreich

Patenschaft: Freudenthal/Altvater

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg "Wir gehen von einer Krise in die andere, aber wir sind gut vorbereitet"

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".