Wenn 14 Küken in Heimertingen vom Himmel fallen

Gänsepaar sucht sich ungewöhnliche "Wohnung" zum Brüten. Welche Nachnutzer schon eingezogen sind.

23.04.2021 | Stand: 11:15 Uhr

Ins Leben gesprungen sind im wahrsten Sinne des Wortes 14 Küken. Denn ihre Eltern, ein Rostgänsepaar, brütet bereits das dritte Jahr in einem alten Bauernhaus in Heimertingen, an dem der damalige Besitzer für Vögel ein rechteckiges Loch in die Holzwand des Heubodens gesägt hatte. Das nutzten zuerst Schleiereulen und dann besagtes Gänsepaar. Die Tücke dabei: Das Nest befindet sich in sechs Metern Höhe... Von dort hüpften die Küken nacheinander heraus und in die Tiefe, erzählt Wolfgang Birke, der die tierische Aktion fotografierte. „Schon einen Tag vor dem ,Ausflug’ beobachteten wir größere Aktionen und warteten“, sagt der Leser der Memminger Zeitung. Nach der gelungenen Landung ging es für die Küken samt Eltern im Eiltempo zur Memminger Ach – quasi im Gänsemarsch. Den begehrten Nistplatz haben sich übrigens inzwischen Turmfalken gesichert.