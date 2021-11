Wenn dieser Musikverein umzieht

Amendinger Verein erhält Räumlichkeiten im alten Rathaus, verlässt dafür das in Eigenregie gebaute Musikheim. Wehmut und Freude kommen auf.

Das alte Rathaus in Amendingen wird umgebaut und saniert. Es soll ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger entstehen, ein Ort zum Wohlfühlen, ein Ort der Gemeinsamkeit (wir berichteten). Der Musikverein Amendingen soll und wird dort ebenso ein neues Zuhause finden. Darauf freut sich der Verein, gibt aber auch einiges für diesen Umzug auf. So manche Information hat bei Mitgliedern des Musikvereins Amendingen für Irritation und Unmut gesorgt. Dabei war dem Vorstand von Beginn an wichtig, offen zu kommunizieren und transparent zu informieren. Was der Umzug in das alte Rathaus für den Musikverein bedeutet, darüber sprechen die beiden Vorsitzenden, Manfred Gudd und Niklas Demmeler, sowie der Bürgerausschussvorsitzende Christof Kastl mit unserer Redaktion.