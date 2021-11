Wenn Kinder zu „Applausjunkies“ werden

Die Beratungsstelle in Memmingen zeigt Auswirkung der Corona-Krise auf. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten.

Positive Nachrichten für und aus der städtischen Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familien: Der Freistaat hat die Förderung von Erziehungsberatungsstellen geändert, so dass die so genannte aufsuchende Arbeit einen höheren Zuschuss erhält und somit ausgebaut werden kann. Das ist auch für Memmingen der Fall; rückwirkend zum 1. September dieses Jahres. Was das bedeutet und wie dieser Ausbau geplant ist, erklärte Dr. Ulrich Birkholz als Leiter der Beratungsstelle in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Für Memmingen bedeutet der höhere Zuschuss keine Stellenausweitung bei der Beratungsstelle. Es geht um den Ausbau von Angeboten.

Diese Angebote werden ausgebaut

Seit Juli 2018 gibt es die unterschiedlichsten „aufsuchenden Angebote“. Dazu zählen eine offene Sprechstunde in drei Kitas (einmal pro Monat), Elternabende in Kitas und Schulen (sechs pro Jahr), themenzentrierte Gruppenarbeit in Kitas, Sprechstunde in der hiesigen Psychiatrischen Klinik, die therapeutische Umsetzung von I-Plus-Gruppen in zwei Horten, die Familienberatung vor Ort, also in den Familien, und die videogestützte Entwicklungsberatung vor Ort.

Als Ausbau der Angebote ist vorgesehen, künftig Beratungsgespräche auf Anfrage in jeder Memminger Kita vor Ort anzubieten. Zudem sollen die Angebote für Elternabende aufgestockt werden – von sechs auf zehn pro Jahr. Vorgesehen ist eine E-Mail-Beratung speziell für hiesige Jugendliche sowie eine „spezielle offene Jugendsprechstunde“. Außerdem denkt die Beratungsstelle an das Einrichten von „Eltern-Cafés“ in Kitas mit spontaner Teilnahmemöglichkeit und ebenso spontaner Themenwahl.

Blick auf die Entwicklung in der Pandemie

Auf eine eher weniger positive Entwicklung schaut Ulrich Birkholz, wenn er an Auswirkungen der Corona-Krise und entsprechende Entwicklungen denkt, die sich in der Arbeit der Beratungsstelle offenbaren. Vermehrte Anmeldungsgründe würden bei massiven Lern- und Leistungsdefiziten und extremer Mediennutzung liegen. Birkholz warnte: Digitale Medien können das Anstrengungszentrum im Gehirn korrumpieren. Es bestehe die Gefahr einer Suchtentwicklung. Birkholz mache eine allgemeine Zunahme von psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen aus.

Überhöhtes Selbstbewusstsein

Themen seien neben dem übermäßigen Medienkonsum auch gesunde Ernährung und Schlaf-Hygiene. Birkholz bemängelte weiter: Kinder und Jugendliche würden verstärkt zu „Applausjunkies“ – gerade mit Blick auf soziale Netzwerke und der Jagd nach „Likes“, also „Gefällt-mir“-Bekundungen anderer. Eltern hingegen würden Autorität verlagern wollen – in Kitas und Schulen. So entstünde die „zunehmende Vorstellung von kleinen ,Prinzessinnen und Prinzen’ mit entsprechenden Verhaltensauffälligkeiten“. Das Selbstbewusstsein sei überhöht. Diese Entwicklung in der Gesellschaft sei besorgniserregend.

