Wenn plötzlich Philipp Lahm ins Klassenzimmer schaut

Warum der ehemalige Spieler des FC Bayern Philipp Lahm eine Schule in Memmingen besucht und welche Fragen die Schüler an den Fußball-Weltmeister haben.

16.05.2023 | Stand: 19:19 Uhr

Stell’ dir vor, du sitzt in deinem Klassenzimmer und plötzlich streckt Philipp Lahm seinen Kopf zur Tür herein. Was im ersten Moment eher unwahrscheinlich klingt, wird an diesem Tag für die Schülerinnen und Schüler der Lindenschule in Memmingen zur Realität. Denn der Fußball-Weltmeister von 2014 ist bei ihnen mit seiner gleichnamigen Stiftung zu Gast. Er möchte ihnen Lust auf gesunde Ernährung und Bewegung machen. Und von einem ehemaligen Nationalspieler, der zudem mit dem FC Bayern 2013 die Champions League gewonnen hat, nimmt man dann doch mal gerne den einen oder anderen Ratschlag an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.