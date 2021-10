Keime können zu Nierenversagen führen. Worauf Eltern bei ihren Kindern besonders achten sollten, erklärt Dr. Henry Fehrenbach vom Klinikum Memmingen.

Rohmilch soll laut Studien Kinder vor Asthma und Allergien schützen. Allerdings warnen Kinderärzte vor gefährlichen Keimen, die in roher Milch vorkommen können. Sie können bei Kleinkindern zu einem akuten Nierenversagen führen, im schlimmsten Fall sogar mit Todesfolge. Dr. Henry Fehrenbach, Leiter des KfH-Kindernierenzentrums am Klinikum Memmingen, schildert Fälle aus seinem Alltag und erklärt, was bei einem Besuch im Streichelzoo oder auf dem Bauernhof zu beachten ist.