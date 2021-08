Wer hat Open-Air-Ausstellung zum Nationalsozialismus beschädigt?

Polizei hat Tatverdächtige, ermittelt aber noch. Aufkleber weisen auf Randale in „VerVolkt“-Ausstellung in Memmingen hin. Es war nicht der erste Vorfall.

20.08.2021 | Stand: 09:21 Uhr

„Beschädigt in der Nacht vom 6. auf den 7. August 2021. Die Vergangenheit lässt sich nicht verbiegen!“ Diese Buttons kleben jetzt auf vier Stelen der Open-Air-Ausstellung „VerVolkt“ auf dem Martin-Luther-Platz in Memmingen. Sie weist auf Opfergruppen des Nationalsozialismus in Memmingen hin, aber auch auf aktuellen Rechtsradikalismus und Antisemitismus im Allgäu. Noch in der Tatnacht konnte die Polizei die Personalien von vier Personen auf dem Platz aufnehmen, die verdächtig werden, die Stelen verbogen zu haben. Anwohner, die von der Randale aus dem Schlaf gerissen wurden, hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern jedoch noch an.

Sind die Taten politisch motiviert?

Nur zwei Tage vorher hatten Unbekannte die Augen von abgebildeten Menschen auf einer Tafel zur Christenverfolgung zerkratzt. Ob die Taten zusammenhängen und vielleicht sogar politisch motiviert sind? Darüber kann nach Auskunft der Polizei noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen führt die Kripo Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen. Es seien bereits Zeugen vernommen worden, aber die Ermittlungen noch nicht in Gänze abgeschlossen.

Die Ausstellung im Freien ist Teil des gleichnamigen Projekts „VerVolkt“ im Stadtmuseum. So lange die Polizei noch ermittelt, will man dort nicht über die Hintergründe der Taten spekulieren. „Egal wer dahinter steckt, es ist in jedem Fall sehr bedauerlich, dass Ausstellungsstücke beschädigt wurden, in denen monatelange Arbeit steckt“, sagt Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer dazu. Dabei geht es weniger um den reinen Sachschaden der Open-Air-Ausstellung – sie wurde eigens gegen Vandalismus versichert. Größere Sorgen macht den Kuratoren, dass sich überhaupt jemand an den Infotafeln zu schaffen gemacht hat.

Da es sich um ein politisches Thema handelt, sei die Polizei schon im Vorfeld eingebunden worden, berichtet Bayer. „Dann können Beamte auf Streife mal gezielt daran vorbeifahren.“ Außerdem kontrollieren jeden Tag Mitarbeiter des Stadtmuseums, ob noch alles in Ordnung ist – damit man gegebenenfalls zeitnah auf Vorfälle reagieren kann. Mit den Aufklebern wurde nun bewusst ein sichtbares Zeichen gegen die mutwillige Beschädigung gesetzt. „Wir wollten die verbogenen Stelen absichtlich nicht gleich erneuern“, sagt Museumsleiterin Ute Perlitz. „Wir werden sie erst in drei, vier Wochen auswechseln.“