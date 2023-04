Wer sich neben dem neuen Klinikum in Memmingen ansiedeln darf

Das Krankenhaus wird nur knapp die Hälfte des Areals am Autobahnkreuz Memmingen einnehmen. Was auf dem übrigen Gebiet zulässig ist, zeigt der aktuelle Entwurf.

28.04.2023 | Stand: 06:27 Uhr

Die Planungen für eines der größten Krankenhaus-Projekte in der Geschichte des Freistaats Bayern gehen weiter voran. Auf einer Fläche am Autobahnkreuz Memmingen, zwischen der Europastraße und der Buxheimer Straße, soll das neue Klinikum entstehen. Doch der Neubau mit knapp 85.000 Quadratmetern Geschossfläche wird nur knapp die Hälfte des Areals einnehmen. Daher sollen sich in diesem Bereich weitere Einrichtungen aus dem Gesundheitsspektrum ansiedeln können. Den aktuellen Vorentwurf stellte der Leiter des Stadtplanungsamts, Uwe Weißfloch, nun in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vor. Das Gebiet ist dabei in zwei Teilbereiche gegliedert.

