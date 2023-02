Wer war eigentlich der erste Bürgermeister in Memmingen?

Christoph Engelhard vom Stadtarchiv recherchiert, wie sich Wahlverfahren und Kompetenzen im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Zurück in das Jahr 1442.

23.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Kurz vor der Oberbürgermeister-Wahl in Memmingen wollen wir einen Blick zurück werfen. Wer war eigentlich das erste Stadtoberhaupt? Wie wurde gewählt? Im Stadtarchiv Memmingen gibt es zu diesen Fragen Antworten: „Der Zunftbrief von 1347 stellt eine der wichtigsten Wendemarken der Memminger Stadtgeschichte dar. Mit dieser Urkunde wurde eine Emanzipation der Bürgerschaft von ihrem Stadtherrn, dem Kaiser, offenbar. Fortan regierten Bürgemeister, Ammann und Rat – in dieser Reihenfolge – die Stadt“, so Stadtarchivar Christoph Engelhard.

Wer einen Bürgermeister bestimmte

Zwölf Zunftmeister wählten fortan zusammen mit weiteren Vertretern („Gemeinde“) einen Bürgermeister zum Vorsitzenden des Rates. Der einstige Vertreter des Königs in der Stadt, der Stadtammann, verlor an Kompetenzen, blieb aber Träger des Blutbannes und Vorsitzender des Stadtgerichts.

„Da die Memminger Ämterlisten erst ab 1446 erhalten sind, sind Namen von Bürgermeistern seit der Mitte des 15. Jahrhunderts nahezu vollständig überliefert“, zeigt Engelhard auf und ergänzt: „Wahlverfahren und Kompetenzen wandelten sich im Lauf der Jahrhunderte erheblich – vom Bürgermeister einer reichsunmittelbaren Stadt über den einer kreisunmittelbaren Stadt im Königreich bis zum Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt im Freistaat Bayern.“

Amt im Jahr 1442 angetreten

Wer war der erste Bürgermeister in Memmingen? Engelhard hat die Antwort: „Der erste Bürgermeister, der uns durch die Quellenlage heute namentlich bekannt ist, ist Hans Vöhlin der Ältere (d.Ä.), der im Jahr 1442 erstmals das Bürgermeisteramt antrat. Hans Vöhlin d.Ä. gilt als Begründer der Handelsgesellschaft der Vöhlin, die überregional zunächst Handel mit Salz und Wein, schließlich mit Baumwolle, Barchent und Pfeffer betrieb.“

Vöhlin sei mehrfach, Rat, Ammann, Geheimer Rat und Richter gewesen. 1442, 1446, 1451 und 1457 wurde er zum Bürgermeister gewählt. 1463 ist Hans Vöhlin in Memmingen verstorben.





