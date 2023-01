Wer wird Intendant oder Intendatin in Memmingen?

Die Entscheidung über die künstlerische Leitung des Theaters ab der Spielzeit 2024/25 ist auf der Zielgeraden. Warum Namen nicht gleich bekannt gegeben werden.

10.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Auswahlverfahren für die künstlerische Leitung des Landestheaters Schwaben (LTS) ab der Spielzeit 2024/25 ist auf der Zielgeraden: Noch in dieser Woche trifft sich der Zweckverband der Landesbühne, um über die in einer ersten Runde ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber für die neu zu besetzende Intendanz zu entscheiden.

Doppelspitze Hofer/May ist erst seit September im Amt

Dabei haben Christine Hofer und Alexander May die Leitung des Landestheaters erst im Herbst als Doppelspitze übernommen. Doch die beiden sind eine Interimslösung und haben lediglich Verträge für zwei Jahre. Dazu kam es, nachdem im Sommer 2021 die vom LTS-Zweckverband ausgewählte Nachfolgerin der damaligen Intendantin Kathrin Mädler kurz vor der Vertragsunterzeichnung wieder abgesprungen war. Im Eilverfahren und unter Aufbietung von Kontakten in die Theaterszene wurden dann kurzfristig Hofer und May als Doppelspitze engagiert. Mädler, deren Vertrag noch bis 2026 laufen sollte, hatte vorzeitig gekündigt, weil sie einem Ruf ans Theater Oberhausen folgen wollte.

Diese Personen sitzen in der Findungskommission

Seit September ist deshalb erneut eine Findungskommission mit der Intendantenwahl beschäftigt. In ihr sitzen Oberbürgermeister und Zweckverbandsvorsitzender Manfred Schilder, Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks Schwaben, der Landkreise Unterallgäu, Ostallgäu und Oberallgäu sowie der kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren. Als externe Fachleute sind Angehörige der Theater in Ulm und Tübingen sowie des bayerischen Bühnenvereins dabei.

Etwa 30 Bewerbungen aus ganz Deutschland

Die Kommission hat etwa 30 Bewerbungen aus ganz Deutschland gesichtet, darunter waren laut Schilder neun Teams und 14 weibliche Personen. Im Oktober wurden persönliche Gespräche mit ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten geführt. Die für Ende November angesetzte entscheidende Verbandsversammlung musste dann jedoch auf Januar vertagt werden. Sie findet in diesen Tagen statt.

Diese Bewerber sind schon bekannt

Beworben haben sich dabei auch Christine Hofer und Alexander May, wiederum als Duo. Nachdem sie ihr Team unvorhergesehen fast komplett neu aufstellen mussten – Mädler hat den größten Teil ihrer Mannschaft mit nach Oberhausen genommen – wollen Hofer und May ihre Arbeit am Landestheater fortsetzen. Bei ihrer Bewerbung hätten sie aber keinen Bonus, betont Schilder.

Bekannt gegeben wird die neue Personalie erst, nachdem der Vertrag unterzeichnet ist.