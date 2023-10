Werden die Freien Wähler im Unterallgäu zum kritiklosen Aiwanger-Wahlverein?

Der Höhenflug von Parteichef Aiwanger begeistert die Basis in Mindelheim. Nur einer hebt warnend den Finger. Wie es die Freien mit der AfD halten.

17.10.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Wenige Tage nach der Landtagswahl herrscht an der Basis der Freien Wähler in Mindelheim eitel Sonnenschein. Der wiedergewählte Abgeordnete Bernhard Pohl verwies auf dem Jahrestreffen der Freien in der Burggaststätte auf seinen „historischen Erfolg“ von 19,9 Prozent der Stimmen im Unterallgäu.

