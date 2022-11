Neuer Wochenmarkt und ein Feuerwehrhaus für Westerheim

In der Westerheimer Bürgerversammlung ging es unter anderem um einen neuen Wochenmarkt und eine Entscheidung zum Feuerwehrhaus-Neubau.

20.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Was die Gemeinde Westerheim in Angriff nehmen will, darüber wurden die rund 140 Besucher jetzt während der Bürgerversammlung informiert. Fast drei Stunden sprachen Bürgermeisterin Christa Bail, Regierungsbaumeisterin Monika Beltinger und Bauleitplanerin Katharina Munz über Projekte und Planungen.

Historische Dorfstruktur erhalten: Mit einem Rahmenplan soll in den drei Ortsteilen die Dorfstruktur der historisch gewachsenen Straßendörfer erhalten werden, wobei sich die künftigen Nachverdichtungen, Neu- und Umbauten in Höhe, Gestaltung und Ausrichtung am Bestand orientieren sollen. Dachgauben zur sinnvollen Nutzung der großen Dachräume etwa sollen zwar erlaubt sein. „Entsprechend dimensioniert“ dürften diese aber nicht die Dachlandschaft dominieren. Laut Beltinger wolle man nicht „überregulieren“, aber genau aufpassen, was wirklich wichtig ist. Der Rahmenplan soll aber auch einen Anstoß geben, leer stehende, alte Bausubstanz sinnvoll zu nutzen. Insbesondere bei den Einfriedungen am Straßenrand und beim Abstellen der Autos brauche es klare Regelungen.

Erschließungsstraßen: Um eine „gewisse Gleichbehandlung“ aller ihrer Einwohner sicherzustellen, bemühe sich die Gemeinde, Erschließungsstraßen, etwa die Gartenstraße in Günz, vom provisorischen in einen dauerhaften Zustand umzubauen und die Kosten mit den Anliegern abzurechnen. Jeder Einspruch werde sorgfältig geprüft, sagte die Bürgermeisterin. Man rechne nun auch die Altanlagen ab, was allerdings ein Riesenaufwand sei. Bail versicherte: „Wenn wir einen Fehler gemacht haben, stehen wir auch dazu.“

Neue Wohnbaugebiete: Bei der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete will die Gemeinde eher bedächtig vorgehen. Beim Baugebiet „Am Bahnweg“ etwa ist der Bebauungsplan bereits rechtskräftig, die Erschließung erfolgt im kommenden Frühjahr. Auch im Süden von Günz ist ein kleines Wohnbaugebiet geplant.

Kapellenplatz: Der Kapellenplatz in Rummeltshausen – mit digitaler Bürgerbeteiligung entwickelt – befindet sich derzeit im Bau. Im kommenden Frühjahr soll das Projekt eingeweiht werden.

Dorferneuerung Günz: Wie von den Günzer Bürgern gewünscht, kann die Dorfmitte des Ortsteiles, samt den zwei Brücken in der Rummeltshauser Straße, nun dank der Förderung über das ELER-Programm auf nur 5,50 Meter Breite „eher verkehrsberuhigend“ ausgebaut werden.

Feuerwehrhaus: Auch wenn die Standortwahl für das neue Westerheimer Feuerwehrhaus am 4. April mit knapper Mehrheit (8:7) vertagt wurde, herrsche im Gemeinderat laut Bail nun wieder „ein gutes Miteinander“: In der Sitzung am 6. Dezember soll über den Standort nun endgültig entschieden werden. Auch im Bezug auf den Hochwasserschutz sei es nämlich sehr wichtig, dass die Feuerwehren vor Ort und einsatzbereit seien.

Energie: Mit einem Kostenaufwand von fast 100.000 Euro lässt die Gemeinde mit einem Energienutzungsplan den Kernort Westerheim untersuchen. Es wird unter anderem darum gehen, welche Verbesserungen mit einer Nahwärmeversorgung möglich wären, um Energiegewinnung, -einsparung und -effizienzverbesserung. Beim Bau der Bahnunterführung seien die entsprechenden Leitungen für den Wärmetransport bereits verlegt worden. Die Förderung beträgt hier rund 70.000 Euro.

Flexibus: Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail freute sich, dass die Gemeinde in das Wabensystem Flexibus aufgenommen wurde – als „Zubringersystem zum Öffentlichen Nahverkehr“ per Bus und Bahn.

Wochenmarkt: Ab Dezember soll jeweils freitags auf dem Vorplatz des Gemeindeamtes ein Wochenmarkt etabliert werden, wo es neben Wurst, Fleisch und Backwaren auch regional erzeugten Käse, Obst und Gemüse zu kaufen gibt. Als Start ist der 2. Dezember geplant.

Projekte: Eineinhalb Stunden vor der Bürgerversammlung hatten die Besucher Gelegenheit, sich anhand von Plänen über die laufenden Projekte der Kommune von Experten und Gemeinderäten informieren zu lassen. Themen an den Info-Tafeln waren etwa die Umgestaltung es Kapellenplatzes in Rummeltshausen, die Einführung des Flexibus, die Nutzung des Rechtler-Gemeindewaldes, die Dorferneuerung in Günz sowie ein eventuelles Nahwärmenetz und die effektivere Gestaltung der Energieversorgung im Kernort Westerheim.