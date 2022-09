Westerheim trauert um seinen Ehrenbürger

Der beliebte Seelsorger Pater Johannes Stegmaier ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

12.09.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Die Gemeinde Westerheim trauert um ihren Ehrenbürger: Pater Johannes Stegmaier ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Stegmaier kam am 26. Juli 1939 in Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen) zur Welt. Der gebürtige Oberbayer wuchs im Kreis von zehn Geschwistern auf. Schon in jungen Jahren war seine Arbeitskraft in der elterlichen Landwirtschaft willkommen, trotzdem könne er auf eine unbeschwerte Kindheit zurückblicken, sagte er einmal im Rahmen seines 70. Geburtstags. Bereits im Alter von elf Jahren habe für ihn festgestanden, dass er Priester werden will.

