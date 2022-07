Zwei Verletzte nach Unfall in Westerheim

Bei einem Unfall in Westerheim im Unterallgäu wurden am Donnerstag zwei Menschen verletzt.

15.07.2022 | Stand: 13:26 Uhr

In Westerheim (Landkreis Unterallgäu) hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Holzgünz gegeben. Laut Polizei ist ein 28-Jähriger auf der Staatsstraße in Richtung Norden gefahren und wollte nach links auf den Zubringer der A96 in Richtung Lindau abbiegen.

Westerheim: Zwei Verletze nach Unfall an der A96

Dabei übersah er ein entgegenkommendes Zustellfahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige prallte mit der Fahrzeugfront in die linke Seite des Zustellfahrzeugs. Sowohl der 28-jährige Unfallverursacher als auch der 33-jährige Zusteller wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil ein Fahrstreifen gesperrt war.

