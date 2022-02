Wie am Klinikum Memmingen die Intensivstation gestärkt wird

Pflegedienstleiter Sebastian Söllner wird für sein Projekt mit dem Titel „Nachwuchs-Pflegemanager des Jahres“ gewürdigt. Welche Veränderungen er angestoßen hat.

06.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Für seine Arbeit am Klinikum Memmingen ist Pflegedienstleiter Sebastian Söllner in Berlin mit dem Titel „Nachwuchs-Pflegemanager des Jahres“ ausgezeichnet worden. Dies teilt jetzt das Klinikum in Memmingen mit.

Bundesverband lobt "herausragendes Engagement für die Pflege"

Der 34-Jährige holte sich den zweiten Platz bei der Verleihung des Titels „Nachwuchs-Pflegemanager 2022“ durch den Bundesverband Pflegemanagement. „Als Anerkennung seines herausragenden Engagements für die Profession Pflege“, heißt es in der Begründung. Speziell wurde Söllners Projekt „Stärkung des High-Care-Bereichs“ ausgezeichnet, in dem er sich laut Mitteilung für eine personelle Stärkung der Intensivstationen und eine gleichzeitige Entlastung dieser Bereiche durch die Integration anderer Berufsgruppen und durch die Gründung einer Überwachungsstation einsetzte.

Wie Pflegekräfte der Intensivstation in Memmingen entlastet werden

So werden jetzt am Klinikum Memmingen beispielsweise bestimmte Tätigkeiten der Intensivpflegekräfte durch eine erfahrene Notfallsanitäterin durchgeführt, die dadurch die Intensivstation entlastet. Zusätzlich wurde am Klinikum eine Überwachungsstation geschaffen, auf der Patienten liegen, die zwar rund um die Uhr überwacht werden müssen – was auf einer Normalstation nicht möglich ist – , die aber dennoch keine Intensivmedizin benötigen.

Pflegedienstleiter arbeitet seit 2020 am Klinikum Memmingen

Sebastian Söllner arbeitet seit Juli 2020 am Klinikum. Zuvor war der gebürtige Augsburger Fachkrankenpfleger auf einer internistischen Intensivstation am Uniklinikum Augsburg. Berufsbegleitend absolviert der 34-Jährige derzeit ein Fernstudium an der Technischen Universität Kaiserslautern, wo er einen Master im Management von Gesundheits-und Sozialeinrichtungen anstrebt. „Und zu Hause warten noch zwei kleine Kinder und meine Ehefrau auf mich“, sagt Söllner mit einem Augenzwinkern.

