Wie attraktiv ist Memmingen bei Nacht? Die Meinungen dazu gehen auseinander

Nachtleben in Memmingen? Wir haben uns im Zentrum umgehört, was zu später Stunde gewünscht ist. Eine hitzige Debatte gibt es auch in den sozialen Netzwerken.

07.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ist Memmingen nachts attraktiv? Wie wirkt sich die Nachtökonomie aus? Welche Einschränkungen und Probleme können die Sperrstunde und ein fehlender ÖPNV mit sich bringen? Darüber diskutierte im Mood Club jüngst Stefan Schleifer mit Gästen. Schleifer studierte unter anderem Geschichte, Kulturarbeit und Kulturmanagement, arbeitet im Referat für Kultur, Welterbe und Sport der Stadt Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.