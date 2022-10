Wie der FC Memmingen mit der Energiekrise umgeht

Der Fußball-Bayernligist trägt sein vorerst letztes Spiel unter Flutlicht aus. Der Verein hofft, dass für seinen Nachwuchs nicht das Licht ausgeknipst wird.

07.10.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Die laufende Energiediskussion mit den rasant steigenden Kosten macht auch vor dem FC Memmingen (FCM) – wie auch vor allen anderen Sportvereinen – nicht halt. Das Bayernliga-Heimspiel am Dienstag ab 19.30 Uhr gegen den FC Ingolstadt II wird die letzte unter Flutlicht ausgetragene Begegnung in diesem Jahr sein.

Die restlichen Heimspiele werden nicht mehr abends, sondern an Samstagnachmittagen ausgetragen – das war aber ohnehin schon früher beabsichtigt. Die größere Sorge gilt nun dem Trainingsbetrieb. Denn in der dunklen Jahreszeit brauchen natürlich nahezu alle 18 FCM-Mannschaften (darunter 13 Jugendteams) beleuchtete Plätze. „Es wäre fatal, wenn beim Sport der Kinder und Jugendlichen nach den massiven Beschränkungen in zwei Corona-Jahren jetzt das Licht ausgeknipst wird“, sagt FCM-Jugendleiter Josef Huber; er verweist darauf, dass die Stadt Memmingen heuer die Flutlichter auf den Trainingsplätzen auf LED umgerüstet habe.

Die Stadt Memmingen hat Umkleidekabinen an der Stadionhalle saniert

Auch die altehrwürdigen Umkleideräume und Duschen an der Stadionhalle wurden laut Sportamt für 700.000 Euro umfassend saniert. Überhaupt ist es für den FC Memmingen ein Vorteil, dass er im städtischen Stadion zuhause ist. Landvereine, die ihre Anlagen selbst unterhielten, hätten in der Energiekrise sicher größere Sorgen, ist man sich beim FCM sicher. Gestiegene Spritkosten für die Fahrten mehrmals in der Woche belasten nach Vereinsangaben aber Trainer, Betreuer und Eltern, die ihre Kinder von außerhalb nach Memmingen fahren.

Der FCM-Präsident hofft auf treue Fans

Auch die Zuschauer der Bayernliga-Heimspiele kommen nicht nur aus der Stadt, sondern ebenso aus dem Umland. „Da wird sicher der eine oder andere seinen Besuch überdenken“, mutmaßt FCM-Präsident Armin Buchmann und hofft dennoch weiter auf Fan-Unterstützung.

Der Verein selbst hat vor nicht allzu langer Zeit sein „ClubHaus“ (früher: Stadiongaststätte) umfassend saniert, unter anderem neue Fenster und energiesparende Beleuchtung eingebaut. Und der gerade in Eigenregie entstehende „e-con ArenaPark“ soll ab Sommer 2023 mehr Energie erzeugen, als es selbst verbraucht.

Aktuelle Ergebnisse und Termine des FCM-Nachwuchses

U19: In der A-Junioren-Bayernliga legten beim 3:1-Heimsieg des FC Memmingen (FCM) gegen den SV Wacker Burghausen zunächst Samuel Barth (13. Minute) und Marvin Wahler (55.) vor. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste in der Schlussphase sorgte Simon Ammann (90.) für die endgültige Entscheidung. Am Samstag (Anpfiff: 15.30 Uhr) geht es zum punktgleichen Tabellennachbarn Viktoria Aschaffenburg.

U18: Der jüngere A-Junioren-Jahrgang des FCM trennte sich in einem Freundschaftsspiel mit 2:2 vom TSV Haunstetten. In der Bezirksoberliga geht es mit einem Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen die JFG Wertachtal weiter.

U17: Mit einem 6:1-Kantersieg bei der DJK Don Bosco Bamberg kehrte der Memminger Nachwuchs vom Auswärtsspiel in der B-Junioren-Bayernliga zurück. Zweifacher Torschütze war Moritz Henkel. Die weiteren Treffer steuerten Marian Halder, Kaan Ugras, Ibrahim El Fayoumi per Strafstoß und die Bamberger durch ein Eigentor bei. Mit dem FC Schweinfurt kommt am Sonntag (13 Uhr) ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt nach Memmingen.

U16: Nach einer 1:3-Niederlage im Allgäuer Duell beim TSV Kottern ist der jüngere B-Junioren-Jahrgang des FCM in der Bezirksoberliga spielfrei.

U15: Tim Schütz mit zwei Treffern und Lars Molnar sorgten in der C-Junioren-Bayernliga für einen 3:1-Heimsieg gegen den TSV Weißenburg. Als Tabellenzweiter geht es am Sonntag (13 Uhr) zum noch sieglosen FV Illertissen.

Die U14 des FC Memmingen spielt am Samstag in Traunstein

U14: In der C-Jugend-Förderliga der Nachwuchsleistungszentren Süd des Bayerischen Fußball-Verbandes des (BFV) war das 3:3 gegen den TSV Schwaben Augsburg hart umkämpft. Am Samstag (13 Uhr) steht das Spiel beim SB Chiemgau Traunstein an.

U13: Bei den Fußballtalenten Freiham kamen die D-Junioren des FCM in der Förderliga „BFV NLZ West“ zu einem 7:1-Kantersieg. Es war der zweite Erfolg im zweiten Spiel. In Gundelfingen steigt nun am Samstag ein Förderliga-Turnier mit Spielen gegen die Gastgeber und die SGV Nürnberg-Fürth. Am Sonntag (11 Uhr) steht zusätzlich ein Freundschaftsspiel beim FC Bayern München an.

U12: Beim D-Junioren-Förderliga-Turnier endeten alle FCM-Spiele gegen den TSV Nördlingen (0:0), SpVgg Landshut (1:1) und den SV Wacker Burghausen (0:0) unentschieden. In der Kreisliga geht es am Freitag mit dem Punktspiel bei der DJK Memmingen weiter.

E-Junioren: Die Memminger E-Junioren nehmen am Sonntag in Günzburg an einem Leistungsvergleich gegen starke Gegner wie 1. FC Heidenheim, FC Augsburg und TSV Schwaben Augsburg teil.