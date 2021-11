Die Restaurierung des historischen Gebäudes in der Fußgängerzone ist abgeschlossen. Dabei entstanden sieben Wohnungen – und manche Überraschung kam zutage.

01.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Sie haben eine der wohl bekanntesten Adressen in Memmingen: die Bewohnerinnen und Bewohner der sieben Wohnungen, die bei der Gesamtrestaurierung der ehemaligen Einhorn-Apotheke in der Kramerstraße/Ecke Kuttelgasse in den oberen Geschossen entstanden sind. Einen Betrag „im siebenstelligen Bereich“ investierte Besitzer Christian Reinwald, um „die Familientradition weiterzuführen – unabhängig von der Apotheke“.