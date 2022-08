Wie die Gemeinde Kronburg immer mehr Strom spart

Die Straßenlaternen in Kronburg und den Ortsteilen wurden auf sparsame LED-Technik umgestellt. Eine Diskussion gibt es um mögliche E-Auto-Ladesäulen.

29.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Gemeinde Kronburg will immer mehr Energie sparen. Inwieweit dieses Vorhaben bereits in die Tat umgesetzt wurde, erläuterte LEW-Kommunalbetreuer Stefan Stölzle in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach sind 169 der 176 Straßenlaternen in den drei Hauptorten und acht Weilern auf stromsparende LED-Technik umgerüstet worden. 31 Laternen sind zudem mit einer autarken Dimmung ausgestattet: Bis 21 Uhr strahlen sie mit voller Leuchtkraft, bis 24 Uhr ist der Stromverbrauch um 30 Prozent und bis fünf Uhr um 50 Prozent reduziert. Bis um sechs Uhr steigt die Leuchtkraft auf 70 und erst danach wieder auf 100 Prozent an.

Während der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde im Jahr 2014 noch bei 38.000 Kilowattstunden lag, konnte dieser mit der sukzessiven Leuchtmittelumstellung bis auf etwa 18.000 Kilowattstunden im vergangenen Jahr reduziert werden.

Sollen auch Quecksilber-Dampflampen ausgewechselt werden?

Bleibt die Frage, wie die Gemeinde noch weiteren Strom einsparen könnte. Laut dem LEW-Kommunalbetreuer könnten lediglich noch die wenigen Quecksilber-Dampflampen, die zumeist mit Seilen über den Straßen aufgehängt sind, durch Masten und LED-Lampen ersetzt werden. Aufgrund der hohen Kosten sei der Austausch gegen eine Mastleuchte aber erst dann sinnvoll, wenn eine Lampe defekt oder die Seilaufhängung verschlissen sei. Bei den alten Lampen einen Dimmer einzubauen, sei nicht wirtschaftlich. Und eine zeitliche Komplett-Abschaltung während der Nacht brächte einen höheren Verschleiß und versicherungsrechtliche Probleme, falls dort ein Unfall passieren würde: „Wo eine Straßenlampe vorhanden ist, muss sie auch eingeschaltet sein,“ sagte Stölzle. Sinn mache eine Abschaltung der Beleuchtung eventuell auf den Friedhöfen, falls die Lampen nicht am Versorgungssystem der Straßenbeleuchtung angeschlossen seien.

Bürgermeister Hermann Gromer sprach von Problemen, weil nachts die angrenzenden Häuser von den neuen Lampen teilweise „grell angestrahlt werden“. Hier versprach Stölzle Abhilfe: Rückwärtig könnten die Lampen „kostenfrei“ zugeklebt werden. Etwas problematisch sei dies nur, wenn die Lampe mit einem Milchglas versehen sei. Denn das Milchglas strahle selbst dann in alle Richtungen, wenn die Lampe oben mit einem Deckel versehen sei.

Ladestellen für E-Autos verursachen zu hohe Kosten

Leidenschaftlich diskutierten die Räte darüber, ob am Bauernhofmuseum oder in dem geplanten Adler-Areal Ladestellen für E-Autos installiert werden sollen. Laut Stölzle gibt es dafür nur drei Möglichkeiten: Laden mit einer normalen Steckdose bringe pro Stunde etwa nur zwei bis drei Kilowattstunden in die Batterie. Wesentlich effektiver sei eine „Wallbox“, mit der die Batterien von E-Autos in sechs bis acht Stunden vollgetankt seien. Schnellladestationen lohnten sich nur in der Nähe von Autobahnen, wo die Kilowattstunde allerdings 70 Cent koste. Einen wirtschaftlichen Betrieb einer Ladesäule in Illerbeuren sieht der LEW-Kommunalbetreuer nicht. Möglich wären jedoch Betreibermodelle mit einer öffentlichen AC-Ladeinfrastruktur oder der Kauf einer Betriebsführungsoption (LEW oder all-inclusive Miete), welche dann den Netzanschluss mit beinhalte. Eine Förderung werde aktuell nur gewährt, wenn mindestens vier Ladepunkte installiert werden. Interessant werden könne dies erst, wenn die jetzige Förderung (40 Prozent) spürbar erhöht werden würde. „Ladestellen sind momentan defizitär wie der Öffentliche Personen-Nahverkehr“.

Lesen Sie auch

Debatte im Gemeinderat Wann gehen in Hergatz künftig die Laternen aus?

Für das Adler-Areal sieht Stölzle nur zwei Möglichkeiten: Die Kommune erwirbt oder mietet eine Ladestation. „Defizitär“ werde diese auf jeden Fall. Er geht aber davon aus, dass die Förderung der Ladesäulen nochmals kräftig angehoben werde. Der Kauf einer AC-Ladestation koste aktuell rund 15.000 Euro. Gemietet kostet diese monatlich zwischen 190 und 220 Euro.