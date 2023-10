Ungewisse Zukunft: Wie geht es für die Kartause Buxheim weiter?

Die Mitglieder des Heimatdienstes sehen sich im Ehrenamt überlastet. Unterstützung gibt es seitens der Gemeinde Buxheim. Was der Freistaat Bayern sagt.

04.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Überbelastung im Ehrenamt: Der Heimatdienst Buxheim sieht deswegen die Kartause Buxheim in Gefahr. Hintergrund ist, dass die Mitglieder im ehrenamtlichen Engagement aus ihrer Sicht alle Leistungen eines professionellen Museums erfüllen. Seit 1975 ist die ehemalige Reichskartause Buxheim an den Heimatdienst Buxheim überlassen und wird derzeit als nichtstaatliches Museum vom Heimatdienst im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit betrieben. Das stelle aufgrund der Altersstruktur der Mitglieder eine Gefahr dar, die mit dem Ausscheiden einiger Vorstandsmitglieder im Jahr 2025 ganz real werden könnte. Deswegen hofft der Heimatdienst auf Hilfe – vor allem vom Freistaat Bayern. Was das Land dazu sagt und wo es bereits seitens der Gemeinde Buxheim Unterstützung gibt.

