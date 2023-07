Wie geht es mit dem maroden Starfighter in Memmingerberg weiter?

Die Traditionsgemeinschaft hat ein Konzept für die Sanierung des Fliegermonuments am Kreisverkehr in Memmingerberg erstellt. Dafür braucht sie eine Fachfirma.

21.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für den maroden Starfighter am Kreisverkehr im Bereich des Allgäu Airports bahnt sich eine Lösung an. Die Traditionsgemeinschaft „Jabo G34 Allgäu“, der das Fliegermonument gehört, hat das Heft des Handelns nun selbst in die Hand genommen. Sie hat ein Konzept erstellt, wie der Starfighter saniert werden könnte. Nun ist sie auf der Suche nach einer entsprechenden Fachfirma, die das umsetzen kann, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Stephan Groborsch auf Anfrage unserer Redaktion. „Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, ein Unternehmen zu finden, das eine Halle hat, die groß genug ist.“

Als Jagdflugzeug im Kalten Krieg stationiert

Der Starfighter F-104G war über 20 Jahre lang als Jagdflugzeug während des Kalten Kriegs auf dem Fliegerhorst Memmingerberg stationiert. Seit 2013 steht das ehemalige Aushängeschild des Jagdbombergeschwaders 34 „Allgäu“ an dem Kreisverkehr auf einem Sockel. Der Kreisel ist Teil der damals eingeweihten Umgehungsstraße für Memmingerberg, die an der Autobahnanschlussstelle Memmingen-Ost beginnt.

Der Starfighter verrottet langsam

Mit den Jahren hat aber der Zahn der Zeit an dem Flieger genagt. Die Lackierung ist an vielen Stellen aufgeplatzt. „Es ist ein trauriger Anblick, den Starfighter langsam verrotten zu sehen“, hatte Timm Holdau Anfang des Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, der ebenfalls Mitglied der Traditionsgemeinschaft ist. Schließlich hatte die Gemeinschaft Kontakt mit Memmingerbergs Bürgermeister Alwin Lichtensteiger aufgenommen. Das Ergebnis: Bei einem Vorort-Termin sollte gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden.

Der Starfighter wiegt etwa fünf Tonnen

Nun hat die Gemeinschaft selbst die Initiative ergriffen. Laut Groborsch muss der Starfighter abgeschliffen, grundiert und neu lackiert werden. Damit die Umwelt im Bereich des Kreisverkehrs nicht belastet wird, müsse das etwa fünf Tonnen schwere Fliegermonument vom Sockel genommen und mit einem Schwerlasttransporter zu einer Fachfirma gebracht werden. „Der Transport wäre nicht das Drama“, so Groborsch. Vielmehr die Suche nach einer geeigneten Halle. Da sei man nun gerade dran. Mit Verweis auf eine ähnliche Sanierung eines Starfighters, der in der Kaserne Kaufbeuren steht, geht Groborsch von zwei bis drei Monaten Arbeitszeit aus.

Die Gemeinde Memmingerberg beteiligt sich an den Kosten

Damit die Gemeinschaft nicht allein auf den Kosten sitzen bleibt, kann sich Bürgermeister Alwin Lichtensteiger eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde „mit Maß und Ziel“ vorstellen. Schließlich sei der Starfighter eine optische Bereicherung für den Ort. „Allerdings muss zuvor noch der Gemeinderat darüber befinden.“ Das Interesse an dem Thema sei in der Bevölkerung jedenfalls groß. „Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie es denn nun mit dem Starfighter weiter geht.“