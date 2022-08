Wie invasive Arten die Natur im Unterallgäu verändern

Gebietsfremde Arten breiten sich in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt aus. Das kann eine Bereicherung für die Artenvielfalt sein, aber auch eine Gefahr.

18.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sie können einerseits zur Artenvielfalt beitragen, verdrängen andererseits teils heimische Tiere und Pflanzen oder stellen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar: Die Rede ist von gebietsfremden, invasiven Arten, die sich im Unterallgäu zunehmend ansiedeln. Wie das die Landschaft beeinflusst und verändert, schildern Michael Schneider, der das Biodiversitätsprojekt Arche Noah Unterallgäu betreut, und Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege.

Gartenpflanze wird in der freien Natur zum Problem

Ein bekanntes Beispiel ist das Indische Springkraut, das vielerorts großflächig zu finden ist. Laut Schneider und Orf gibt es jedoch Arten, die viel invasiver sind: Noch schwerer eindämmen lässt sich demnach die Späte Traubenkirsche, ein Gehölz aus Nordamerika. Denn aus jedem noch so kleinen Rest kann eine neue Pflanze entstehen. Ähnlich verhält es sich den Experten zufolge mit zwei Goldruten-Arten, die als Zierpflanzen in Gärten willkommen sind, nicht aber in der heimischen Flora: Wo sich solche Pflanzen durchsetzen, tun sie das zu Lasten heimischer Gewächse, die verschwinden. Die Späte Traubenkirsche etwa entwickelt eine so dichte Strauchschicht, dass dort kaum andere Gewächse und Sträucher gedeihen können.

Teils stellen die gebietsfremden Arten auch eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, etwa der Riesenbärenklau, der durch einen Giftstoff Hautreaktionen auslöst. Bild: Dr. Michael F. Schneider

Warum Riesenbärenklau an der Günz bestens gedeiht

An der Günz herrschen laut Schneider beste Bedingungen für eine andere Pflanze, den Riesenbärenklau. „Das ist eine riesige Pflanze, die bis zu fünf Meter hoch werden kann und tausende Samen produziert“, schildert Schneider. Wenn die Samen den Wasserlauf entlang transportiert werden und an unzähligen Standorten Fuß fassen, bereitet das ihm und Orf jedoch Sorge.

Giftstoff ruft heftige Reaktionen der Haut hervor

Denn der Saft der Pflanze enthält einen Giftstoff, der in Kombination mit Sonnenlicht auf der Haut Symptome wie bei einer Verbrennung auslöst. „Es kann Wochen dauern, bis das heilt“, warnt Schneider, „teils bilden sich hässliche Blasen und es bleiben Narben zurück.“ Nicht zu spaßen ist auch mit der aus Nordamerika stammenden Beifußblättrigen Ambrosie: „Ein Pollenkorn pro Kubikmeter Luft reicht, um schwerste allergische Reaktionen auszulösen.“ Ihren Weg hierher fand sie durch Samen in Vogelfutter – inzwischen ist dies verboten.

Mücke kann Zika-Virus und Dengue-Virus übertragen

„Durch den Klimawandel bekommen wir hier mehr und mehr Arten aus subtropischen und mediterranen Gebieten“, sagt Schneider. Ein Übriges tut laut Orf die Globalisierung, die Menschen und Güter auf Reisen schickt – mit manchem blinden Passagier. Das Auftauchen gebietsfremder Arten bedeutet für beide Experten keinen Anlass zur Panik, es könne sogar zu einer Bereicherung für die Tier- und Pflanzenwelt führen. „Aber manche haben negative Effekte auf die Menschen, Pflanzen und Tiere hier“, sagen Orf und Schneider. So etwa die Asiatische Tigermücke, die unter anderem Zika-Virus und Dengue-Virus übertragen kann. „Vor zehn Jahren gab es dieses Insekt in Bayern nicht und jetzt haben wir es im Allgäu.“

Invasive Arten: ein Thema, das Dr. Michael F. Schneider (links) und Markus Orf im Auge haben. Bild: Verena Kaulfersch

Auswirkungen beschreiben die Experten auch für das Tierreich: Während sie früher in Südeuropa zu finden war, fühlt sich die Zebraspinne nun in hiesigen Breiten wohl. „In Feuchtwiesen kommt sie dominant vor und hat die heimische Vierfleck-Kreuzspinne völlig verdrängt“, schildert Schneider. Ähnlich ergeht es einigen Marienkäfer-Arten, die nach und nach seinem Verwandten, dem Asiatischen Marienkäfer, weichen. Dieser war laut Orf als Nützling eingeführt worden: „Das ist nicht das einzige Beispiel, bei der biologische Schädlingsbekämpfung nach hinten losgegangen ist.“ Die Hoffnung auf eine fischereiliche Nutzung stand im Fokus, als man Signal- und Kamberkrebse aus Nordamerika in deutsche Gewässer setzte. Womit Schneider zufolge keiner gerechnet hatte, war die Krebspest im Schlepptau der Tiere. Anders als diese sind heimische Arten wie Stein- und Edelkrebs nicht resistent gegen die Pilzerkrankung und sterben daran.

Asiatischer Pilz taucht in Erkheim auf

Eine andere Kette von Zusammenhängen hat ihren Anfang in Asien und Ausläufer in Erkheim: Dort wurde vor zwei Jahren der „Salamanderfresserpilz“ festgestellt. Er gelangte wohl an Bord von Amphibien hierher, die aus Asien importiert und später von den Haltern ausgesetzt wurden. Nun ist durch den Pilz unter anderem der vom Aussterben bedrohte Alpensalamander gefährdet. „Natürlich ist das nichts, was unser Leben unmittelbar verändert“, sagt Schneider, „aber es ist besorgniserregend.“

Hoffen auf die Natur: "Manchmal hilft Geduld"

Vorerst bleibt den Naturschützern nichts, als zu beobachten und zu hoffen, dass die Natur wieder ins Gleichgewicht kommt. „Manchmal hilft es, Geduld zu haben und cool zu bleiben“, meint Orf. Der Buchsbaumzünsler etwa, dem massenhaft Buchsbäume zum Opfer fielen, steht nach Orfs Beobachtung nun auf dem Speiseplan von Wespen und Vogelarten.