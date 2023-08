Wie kann das Mühlenareal in Pleß neugestaltet werden?

Die Plesser schauen in einer Mitmach-Werkstatt auf die künftige Umnutzung. Es könnte ein neuer Dorfmittelpunkt für die Gemeinde entstehen.

10.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In die Neugestaltung und Umnutzung des Mühlenareals in Pleß sollen nun vor allen auch die Bürger eingebunden werden. In die Wege geleitet wurde dies durch ein erstes Treffen, das im Rahmen einer Mitmach-Werkstatt im Plesser Landhaus stattfand. Professor Marcus Rommel von der Technischen Hochschule in Augsburg meinte, dass man mit der ehemaligen Mühle und dem dazugehörigen Geländeareal in Pleß einen ganz besonderen Ort hat, den man zu einem neuen oder weiteren Dorfmittelpunkt gestalten kann.

"So eine Chance hat eine Gemeinde nur ganz selten"

„So eine Chance hat eine Gemeinde nur ganz selten“. Bei der Mitmach-Werkstatt geht es um Bürgerbeteiligung. Leider seien zur ersten Veranstaltung nur wenige Mitbürger gekommen. Schade sei auch gewesen, dass die jüngere Generation nicht so stark vertreten war. Dafür sei die mittlere Altersschicht gut vertreten gewesen. Rommel betonte, dass es ideal wäre, wenn Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen entstehen würden.

Diese Themen werden in Pleß gemeinsam erarbeitet

Letztlich waren es fünf Arbeitstische, die zu ganz unterschiedlichen Themen zur konstruktiven Mitarbeit anregten. Darunter waren die Themenbereiche Dorfleben, Kultur, Geschichte und Tradition, Umfeld und Außenraum, Landwirtschaft und Handwerk und Wohnen im Dorf. Positiv hervorzuheben ist es laut Rommel, dass der Plesser Gemeinderat die Fäden für die künftige Entwicklung von Mühle und Umfeld selbst in der Hand behalten will. So gäbe es die Option darauf, öffentliche und vielfältige Nutzungen zu integrieren.

Wie steht es um seniorengerechtes Wohnen und Pflege in Pleß?

Eine Nutzung, die gut zum Mühlenareal passen würde, wäre seniorengerechtes Wohnen und Pflegeunterstützung. Denkbar wären aber auch andere Wohnmodelle. Singlewohnungen seien mittlerweile genauso gefragt wie generationenübergreifende Wohnformen. Mit Geschoßwohnungsbau allein sei es aber auch nicht getan. Rommel meinte, dass es in größeren Wohnanlagen auch soziale Treffpunkte und Gemeinschaftsräume geben müsse.

Gastronomie in Pleß könnte ebenso zum Thema werden

Einen guten Platz würde die Mühle auch im Hinblick auf ein gastronomisches Angebot bieten. Dörfliches Gewerbe könnte ebenso gut in den denkmalgeschützten Gebäudekomplex integriert werden. Im Hinblick auf die Vereinslandschaft sei Pleß sehr gut aufgestellt. Rommel könnte sich vorstellen, dass es auch aus diesem Bereich heraus Raumbedarfe geben kann.

Dass es auch Kritik an den Nutzungskonzepten und der Wiederbelebung des Mühlenareals gibt, ist für Marcus Rommel ein ganz normaler Vorgang. So sei dies von Jahren auch beim Plesser Zehentstadel gewesen. „Heute ist der Veranstaltungssaal sehr gut besucht und nicht mehr aus dem dörflichen Leben wegzudenken“. Mit Blick auf die weitere Vorgehensweise sollen zunächst auch entsprechende Fördermöglichkeiten ausgelotet werden.