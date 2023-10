Yvonne Burkhardt ist blind. Bei einem Spaziergang durch Memmingen erzählt sie, welche Farbe für sie nach Toast riecht und wieso sie manchmal eine Brille trägt.

03.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Yvonne Burkhardt hatte Memmingen noch nie gesehen, bevor sie herzog. „Ich kannte Memmingen eigentlich überhaupt nicht. Nur aus dem Radio, weil hier immer Stau ist“, erzählt sie. Inzwischen lebt sie seit fast 23 Jahren hier, hat die Stadt aber immer noch nicht gesehen. Denn Yvonne Burkhardt ist blind. Von Geburt an. Genaugenommen kann sie Schemen erkennen, die direkt vor ihrem Gesicht sind. Aber das reicht nicht, um normale Schrift lesen zu können oder Auto zu fahren. Bei einem Stadtspaziergang erzählt sie, wie sie Memmingen wahrnimmt.

Lieber Markt als Supermarkt

Am Marktplatz geht es los. „Ich gehe gerne auf dem Markt einkaufen“, sagt Yvonne Burkhardt, „denn da fragen die Verkäufer, was man möchte.“ Im Supermarkt dagegen müsse sie immer jemanden bitten, ihr zu helfen.

Vom Marktplatz aus geht es Richtung Fußgängerzone. „Diese Linie kündigt den Leitstreifen an“, erklärt Yvonne Burkhardt und deutet mit ihrem Blindenstock auf eine Reihe grauer, gerillter Pflastersteine. Wir folgen dem Leitstreifen in der Mitte der Fußgängerzone.

Yvonne Burkhardt pendelt dabei mit ihrem Stock von links nach rechts über den Streifen. „Damit ich weiß, dass nichts in meinem Weg ist, worüber ich stolpern könnte“, erklärt sie. Manchmal komme es vor, dass Leute Koffer oder Kinderwagen auf dem Streifen abstellten. Ab und zu stünden Menschen auch selbst im Weg. „Das ist nicht böse gemeint, aber die, die sehen können, schauen oft nicht“, sagt Yvonne Burkhardt.

Technik erleichtert das Leben

Mithilfe dieser speziellen Apparatur kann Yvonne Burkhardt Texte auf dem Computerbildschirm in Brailleschrift lesen. Bild: Judith Schneider

Mit 25 Jahren zog die Unterfränkin ins Allgäu, „für den Job“, wie sie erzählt. Sie arbeitet bei der Stadtverwaltung in der Telefonzentrale. „Die Stelle hatte vor mir schon ein Blinder“, erzählt sie, „deshalb war der Arbeitsplatz für Blinde angepasst.“ Es gibt zum Beispiel eine Zusatz-Apparatur an der Tastatur, die Texte in Brailleschrift anzeigt. Kleine Stiftchen fahren hoch und runter und bilden die Punktmuster der Blindenschrift, die Burkhardt dann ertasten kann.

„Die Technik erleichtert das Leben für Blinde sehr“, sagt sie. Zu ihren technischen Hilfsmitteln gehört eine Brille mit Minikamera und kleinem Lautsprecher. Die kann Türschilder und Speisekarten vorlesen. „Dadurch bin ich viel selbstständiger, weil ich sonst jemanden ansprechen und fragen müsste“, erklärt Burkhardt. Allerdings gibt es einen Nachteil: „Die Brille erkennt nur Druckschrift.“

Ihr Smartphone sei auch eine große Hilfe, sagt die 47-Jährige. „Das ist ein ganz normales Handy“, erklärt sie, „nur der Bildschirm ist immer schwarz.“ Die Spracheingabe und spezielle Apps helfen Blinden im Alltag. Es gibt etwa Untertitel zum Hören für Kinofilme und Apps, die Farben erkennen.

Wenn Farben zu Gerüchen werden

Apropos Farben, wie können Blinde die eigentlich wahrnehmen? „Ich verbinde Farben mit Gerüchen“, erzählt Yvonne Burkhardt, „Goldbraun riecht für mich nach frischem Toast und Ocker nach Wandfarbe.“

Wir erreichen den Weinmarkt. Dort zeigt Yvonne Burkhardt auf einen Drückknopf an der Bushaltestelle. „Am Anfang habe ich mich gar nicht getraut zu drücken, weil ich dachte, es könnte ein Notrufknopf sein“, erzählt sie. Aber dann fand sie das Wort „Info“ in Brailleschrift. Wenn man drückt, wird das, was auf der Anzeigetafel steht, vorgelesen.

Als wir am Schrannenplatz ankommen, sagt Yvonne Burkhardt: „Hier habe ich es schwer.“ Die Autos dort fahren zwar langsam, halten aber nur, wenn Fußgänger, die über die Straße wollen, Augenkontakt aufnehmen. „Ich warte hier manchmal ewig“, sagt Yvonne Burkhardt. Alles in allem komme sie in Memmingen aber ganz gut zurecht. „Am Anfang war es schwierig, mich einzugewöhnen. Aber meine Eltern waren oft da und haben mir viel geholfen und ich habe ein Mobilitätstraining gemacht, wo mir jemand alle Wege, Busstationen und Einkaufsmöglichkeiten gezeigt hat.“

Wir kommen wieder zurück zum Marktplatz. Was sagt man denn nun zu einer Blinden als Verabschiedung? Etwa „Auf Wiedersehen“? „Klar“, sagt Yvonne Burkhardt, „wir Blinden unter uns sagen auch ,wir sehen uns‘ und nicht etwa ,wir riechen uns‘.“