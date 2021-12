Wie man Vögeln im Winter und Sommer hilft

Darauf sollte bei der Fütterung der Tiere je nach Witterung geachtet werden. Artensterben bereitet Sorgen: Warum Vogelschützer an Katzenhalter appellieren.

14.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Gedränge am Futterhaus, Piepsen in den Bäumen und Büschen: Neueste Studien haben ergeben, dass Vögel das ganze Jahr über gefüttert werden können – also nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. „Wir haben eine insektenarme Landschaft“, erklärt dazu Brigitte Kraft, die Leiterin der LBV-Bezirksgeschäftsstelle für Schwaben (Landesbund für Vogelschutz) mit Sitz in Memmingen. Die Biologin erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was Tierfreunde alles beachten sollten, um die Vögel zu unterstützen.