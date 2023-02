Wie Memmingen Platz für weitere Geflüchtete aus der Ukraine schaffen will

Schon jetzt leben in Memmingen mehr ukrainische Flüchtlinge als eigentlich vorgesehen. Jetzt kommen weitere dazu. Vor diesen Problemen steht die Stadt.

08.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

90 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine werden voraussichtlich in den nächsten Tagen in der Stadt ankommen. Über diese Ankündigung der Regierung von Schwaben informierte Oberbürgermeister Manfred Schilder in einer Sitzung am vergangenen Mittwoch „Diese Menschen aufzunehmen, ist unsere humanitäre Pflicht, die aber immer schwerer zu bewerkstelligen ist“, betonte er.

Mehr Geflüchtete in Memmingen als in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 bis 2017

Das Ausländeramt Memmingen stößt demnach an seine Grenzen. 435 Geflüchtete unterschiedlicher Herkunftsländer sind aktuell in städtischen Einrichtungen untergebracht, 440 Ukrainerinnen und Ukrainer zusätzlich in Privatunterkünften. Letztere stehen allerdings teilweise nicht langfristig zur Verfügung. Derzeit beherbergt Memmingen mehr Geflüchtete als in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 bis 2017.

„Wir haben schon jetzt mehr Menschen aufgenommen, als der Königsteiner Schlüssel vorsieht“, sagt Schilder. Der Köngisteiner Schlüssel regelt die Verteilung und auch die Finanzierung der Flüchtlingsversorgung. Die Stadt Memmingen erfüllt die Quote zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zu 124, von Asylbewerberinnen und -bewerber generell zu 119 Prozent. Letztere kommen vorwiegend aus Afghanistan und Syrien.

Oberbürgermeister Schilder: "Wir suchen dringend Unterkünfte"

18 Wohneinheiten und zwei Gemeinschaftsunterkünfte sind zurzeit weitestgehend belegt. Und es kommen immer weitere Menschen hinzu. „Wir suchen dringend Unterkünfte“, sagte Schilder. Mehrmals betonte er: „Wir wollen keine Turnhallen belegen und damit zweckentfremden.“ Stattdessen sind Wohneinheiten in Containern in Planung. Bevorzugt werden jedoch große Einrichtungen, in denen 20 Personen oder mehr Platz finden.

Zwar ist die Stadt aktuell dabei, weitere acht Objekte mit 160 Plätzen anzumieten und teilweise zu renovieren. Doch das reicht noch nicht aus. Sie versucht permanent, neue Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Auch Dinge für Einrichtung und Ausstattung, wie Möbel, Bettwäsche, Geschirr, Putzmittel und ähnliches, müssen organisiert werden. Hinzu kommen andere Aspekte, die geregelt werden müssen, wie zum Beispiel die Müllentsorgung oder Energiekosten.

Bei der Belegung der Einrichtungen ist obendrein die soziale Struktur zu beachten. „Was sind das für Menschen, die dort gemeinsam unterkommen? Männer, Frauen, Kinder? Es ist nicht immer ganz so einfach“, sagt Schilder.

Nicht immer läuft das Zusammenleben der Geflüchteten reibungslos ab

In den bereits belegten städtischen Häusern käme es manchmal zu Streitigkeiten der Menschen untereinander. Die Unterkünfte seien teilweise dicht belegt und eigentlich nicht für derartig viele Personen ausgelegt. So gebe es Probleme mit der Abwasserentsorgung und Stromausfällen, da zu viele Geräte auf einmal ans Netz angeschlossen seien. „Die Hausmeister machen einen großartigen Job – ein großer Dank geht an sie“, lobt Schilder und betont noch einmal: Die Stadt benötigt dringend weitere Unterkünfte für Geflüchtete.

Sie bittet Bürgerinnen und Bürger, die längerfristig Wohnraum zur Verfügung stellen können, daher, sich zu melden:

