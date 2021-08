Wie oft schlagen Blitze im Unterallgäu ein?

Im deutschlandweiten Vergleich lag der Landkreis 2020 bei Blitzeinschlägen im oberen Feld. Für wen das von Bedeutung ist.

23.08.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Was haben Wolfsburg in Niedersachsen und Kempten im Allgäu gemeinsam? Dort blitzt und donnert es besonders häufig. Die beiden Städte sind Spitzenreiter in Deutschland. Aber auch das Unterallgäu wird im Vergleich recht oft von Gewittern heimgesucht, wie aus dem Blitzinformationsdienst von Siemens hervorgeht. Seit 30 Jahren analysieren Forscher die Blitzeinschläge in Deutschland und veröffentlichen jedes Jahr diesen Blitzatlas. Am Wochenende gab es wieder ein "Blitzlichtgewitter" im südlichen Allgäu.