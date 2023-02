Wie Schüler die OB-Kandidaten in Memmingen beurteilen

Nach der Podiumsdiskussion am Vöhlin-Gymnasium in Memmingen hatten die Zehnt- und Elftklässler die Möglichkeit, Feedback zu geben.

15.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler des Vöhlin-Gymnasiums in Memmingen hatten die Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl in Memmingen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Gekommen waren drei von vier Kandidaten: Nur Sensoy (Team Todenhöfer), Jan Rothenbacher (SPD) und Manfred Schilder (CSU,FDP). Krimhilde Dornach (ÖDP) fehlte. Es ging um die drei Themen Mobilität in Memmingen, Digitalisierung an den Schulen und junges Leben in Memmingen. Im Nachgang der Diskussion fand eine Auswertung mit Befragung statt, bei der insgesamt 78 Schüler der zehnten und elften Jahrgangsstufe teilnahmen. Das entspricht laut Schule 52 Prozent der Schüler aus diesen Jahrgangsstufen.



Was ist für die Stimmabgabe ausschlaggebend?



Sie wurden gefragt, was für sie bei einer Stimmabgabe ausschlaggebend wäre und wie ihr Feedback zu der Veranstaltung ist. 46 Schüler merkten an, dass sie die Themensetzung und inhaltlichen Argumente überzeugen; 18 Schüler achteten auf das Antwortverhalten, wenige Schüler wurden von der Persönlichkeit überzeugt (3) oder weil sie den jeweiligen Kandidaten schon kannten (2). Neun Schüler nannten „Sonstiges“.

Bei der Nachfrage, welches Thema die Schüler bei der Podiumsdiskussion am meisten angesprochen hat, gab es folgendes Ergebnis: Digitalisierung an den Schulen (33), junges Leben in Memmingen (24) und Mobilität (21).

Die Jugendlichen hatten außerdem Platz für Feedback zu den OB-Kandidaten. Diese Möglichkeit war laut Schule freiwillig. Hier ein paar Auszüge der 57 Angaben:

„Ich fand es schade, dass nicht alle OB-Kandidaten teilgenommen haben.“

„Nur Sensoy hat auf jeden Fall bei einigen Empathie erweckt, sollte sich mit Themen noch besser auseinandersetzen und auf Fragen durchdachter Antwort geben.“

„Ich hätte es gut gefunden, wenn wir mehr über konkrete Pläne/Änderungen erfahren hätten. ,Da muss noch viel getan werden’ sagt nicht wirklich viel aus.“

„Ich fand die Podiumsdiskussion an sich sehr interessant und auch nett von den Kandidaten, sich die Zeit zu nehmen, um auf unsere Fragen und auch Wünsche einzugehen.“

„Ich fand Jan sehr überzeugend. Nur war eher nicht so, da sie sehr wenig Erfahrung hat, was man ihr auch irgendwie anmerkt. Manfred war mehr so für die Rentnerseite, bei ihm habe ich für die Jugend nicht so viel Überzeugendes gehört. Die Vierte war nicht da, kein Plan wie die drauf ist.“

„Bei Nur Senosy hat mich etwas gestört, dass sie zu wenig auf die Themen eingegangen ist. Bei Herrn Schilder und Herrn Rothenbacher haben mir die Argumente gut gefallen.“

„Überraschenderweise war die Podiumsdiskussion nicht allzu langweilig und ich habe aktiv freiwillig zugehört.“