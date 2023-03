Wie sich Pater Joshy in Memmingen einlebt

Pater Joshy ist seit Januar leitender Priester der Pfarreiengemeinschaft Memmingen. Wie es ihm bisher ergangen ist und wo er einen Lieblingsplatz gefunden hat.

Sein Schreibtisch ist nicht mehr leer. Es gibt viel zu tun. „Viel Arbeit“, sagt Pater Joshy Palakunnel, dreht sich leicht zur Seite und lächelt: „Mir geht es aber gut.“ Zum Januar hatte der Prämonstratenserpater sein Amt als neuer leitender Priester der Pfarreiengemeinschaft Memmingen aufgenommen. Was seitdem passiert ist, welche ersten Erfahrungen er in Memmingen sammeln konnte und was zu seinem Lieblingsort geworden ist, erzählt Pater Joshy im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zur Person: Das ist Pater Joshy

„Es ist viel Arbeit und es ist eine große Herausforderung“, sagt der Pater, der im Jahr 1976 in Kerala (Indien) geboren wurde. Er absolvierte dort sein Abitur, trat danach bei den Prämonstratensern ins Kloster ein. Das war im Jahr 1991. Es folgten drei Jahre Seminar und das Philosophie-Studium in Bangalore, anschließend das Noviziat (zwei Jahre).

Danach legte er die Profess, also das Versprechen ab, bevor ein Praktikum folgte und er dann nach Rom geschickt wurde, um dort ab dem Jahr 1999 Theologie zu studieren. Priesterweihe im Jahr 2004, Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen, Regionaljugendpfarrer in Kaufbeuren, zuletzt als Geistlicher bei der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer in Fischen im Allgäu: Von dort kam er nach Memmingen, in die gut 17.000 Gläubige große Pfarreiengemeinschaft. „Eine Herausforderung“, wiederholt Pater Joshy.

Ziel ist es, in Memmingen anzukommen

Eine, die ihm aber auch Freude zu bereiten scheint. „Bisher war der Hauptpunkt, hier anzukommen“, erzählt er. Es ging darum, die Menschen kennenzulernen, die Strukturen und die wichtigen Gremien in der Pfarreiengemeinschaft. „Eine meiner ersten Aufgaben war es, den Pastoralrat zu konstituieren“, erinnert er sich an die Anfangszeit zurück. Nach drei Monaten könne er zwar noch nicht sagen, dass er angekommen sei, aber er sei definitiv auf dem Weg. Die ersten Weichen seien gestellt: „Die wichtigsten Vertreter habe ich kennengelernt.“

Viel Arbeit, große Herausforderung in Memmingen

Viel Arbeit gibt es aber nicht nur mit Blick auf die Größe der Pfarreiengemeinschaft und die damit verbundenen Verpflichtungen. Es geht auch um größere Projekte, die anstehen. „Die Pfarrhaussanierung geht zum Beispiel vonstatten. Es erfolgen die Ausschreibungen, dann können die Arbeiten beginnen“, sagt er.

Warten bis diese abgeschlossen sind, wollte Pater Joshy nicht. Er wollte von Anfang an in der Gemeinde präsent und damit Ansprechpartner sein, wohnt jetzt unweit der Kirche. Er wird dann später in das Pfarrhaus einziehen. „Der Vorteil ist einfach die Nähe“, sagt er. Drei Kirchen könne er sogar zu Fuß erreichen.

Parallel dazu steht die Renovierung des Pfarrheims St. Josef an. Der Abschluss der Arbeiten in der Kirche St. Johann ist ebenso auf der To-do-Liste. „Da laufen die Besprechungen ganz gut. Die Renovierung soll noch in diesem Jahr beendet sein.“ Das seien nur einige der Vorhaben.

"Wir haben viele gute Ehrenamtliche"

Zudem möchten sich die Pfarrer sowie Kaplane künftig verstärkt den Kindern, Jugendlichen und Ministranten widmen. „Wir haben viele gute Ehrenamtliche“, sagt Pater Joshy. Er wolle alle Generationen einbinden. „Ich möchte Brücken bauen – auch zu denen, die Kirchen-fern und auf der Suche sind. Es geht darum, miteinander unterwegs zu sein.“ Er freue sich jetzt darauf, die ersten Kar- und Ostertage mit den Memmingern zu feiern.

Ein neuer Lieblingsplatz ist gefunden

Trotz der vielen Arbeit gehe es Pater Joshy gut: „Ich habe hier bisher nur herzliche und freundliche Erfahrungen machen dürfen. Das gibt Kraft und natürlich Motivation.“ Um die ganze Gemeinde kennenzulernen, ist er auch in den Filialkirchen unterwegs. Das soll ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für alle ausstrahlen. Derzeit wenig Freizeit: „Wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann mache ich einen Spaziergang im Eisenburger Wald. Der ist neben der Kirche quasi zu einem Lieblingsort geworden“, so Pater Joshy.