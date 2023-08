Wie steht es um den Umzug der Außenstelle des Landratsamtes?

Etwa 35 Mitarbeiter fangen in Memmingen an, zu packen. Wann es in den Neubau in Memmingerberg geht und was das für die Unterallgäur Bürger bedeutet.

17.08.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Rund 35 Mitarbeitende fangen langsam an, Kisten und Kartons zu packen: Der Umzug des Landratsamtes Unterallgäu in den Neubau nach Memmingerberg erfolgt laut der Pressestelle des Landratsamtes planmäßig zwischen Februar und Mai nächsten Jahres. Seit 1962 befindet sich die Außenstelle des Landratsamtes an der Memminger Herrenstraße 15.

Das Landratsamt hat seit 1972 eine Außenstelle in Memmingen

Im Zuge der Gebietsreform im Sommer 1972 übernahm der damals neugegründete Landkreis Unterallgäu das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, welches der Freistaat Bayern als Besitzer für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stellte. Mit dem Einzug in eines der drei neugebauten Gebäude an der Augsburger Straße 64 wird das Haus wieder an den Freistaat zurückgegeben. Laut Anfrage an die Immobilienverwaltung des Freistaates werde derzeit geprüft, ob bayerische Dienststellen hierfür Bedarf haben. Wie mitgeteilt, sei auch eine Veräußerung an eine Gebietskörperschaft nicht ausgeschlossen. Ob jedoch, wie die vergangenen Jahrhunderte zuvor, erneut eine öffentliche Verwaltung einziehen wird, bleibt fraglich – da das Gebäude nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen genüge.

Es fehlt an Barrierefreiheit und Parkplätzen

Als Grund führten die Verantwortlichen aus dem Kreisausschuss vor allem die fehlende Barrierefreiheit und die Parkplätze an, die im Innenstadtbereich begrenzt seien. Wie es in einer weiteren Pressemitteilung des Landratsamtes heißt, würden auch die energetischen Anforderungen nicht mehr den gegenwärtigen Standards entsprechen. Die Sanierung werde, auch aufgrund von Auflagen des Denkmalschutzes, als zu kostspielig eingestuft, was den Kreisausschuss des Unterallgäuer Kreistags zum Umzug veranlasste. Das neue Mietobjekt ist zwar insgesamt kleiner, jedoch entspricht es einem modernen, serviceorientierten Verwaltungsgebäude.

Diese Abteilungen wechseln die Adresse

Bürger aus dem westlichen Landkreis können wie bisher ihre Angelegenheiten in den Fachbereichen Bau- und Verkehr vor Ort klären. Weiter wird die Kfz-Zulassungsstelle einziehen. Die Bereiche des Landratsamtes werden von der „Unabhängigen Beratungsstelle Inklusion“ der Staatlichen Schulämter Memmingen-Unterallgäu und die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, wie auch vom Sozialpädagogischen Fachdienst der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) begleitet, die ebenfalls ihre Adresse wechseln.

VR-Bank Memmingen ist Bauherrin des Projekts

In weiterer guter Nachbarschaft ist man mit dem Bauherrn des Projekts – der VR-Bank Memmingen. Dort werden rund 80 Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen zusammengeführt. Der Hauptsitz der Bank bleibt weiterhin an der Maximilianstraße 24 mit der dortigen Filiale bestehen.