Wie steht es um die Artenvielfalt in der Innenstadt Memmingen?

Alpensegler, Störche, Igel, Fledermäuse und sogar ein Eisvogel: In Memmingens Zentrum geht es tierisch zu. Woran das liegt.

17.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Artenvielfalt in der Innenstadt? Ja, das geht. „Städte haben ein Riesenpotenzial, wenn entsprechend Strukturen stattfinden“, sagt Brigitte Kraft. Die Biologin leitete die Bezirksgeschäftsstelle für Schwaben des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Die Redaktion schaut mit ihr zusammen, warum es im Memminger Zentrum ganz schön tierisch zugeht. Leo Rasch, der Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Unterallgäu, stimmt ihr zu: „Die Städte bieten einiges, das die Feldflur eben nicht mehr anbieten kann, seitdem sie so ausgeräumt ist.“

Welche Tiere sind beispielsweise in der Memminger Innenstadt zu finden? „Da gibt es die Gebäudebrüter wie den Alpensegler. Dieser kommt eigentlich südlich der Alpen Memmingen Sonthofen

In Memmingen sind nicht nur Turmfalken unterwegs, sondern auch ein Eisvogel. „Man kann ihn an der Memminger Ach beim Jagen beobachten“, weiß Kraft. In Gärten könne er auch fischen. Gärten seien ein wichtiges Stichwort. Meise, Sperling, Buchfink oder Amsel: Wichtig sei, Brutmöglichkeiten zu schaffen. Einen Rückzugsort hingegen benötige der Igel. „Bei Zäunen sollte man am Boden einen Freiraum belassen, damit die Igel wandern können“, erklärt die Biologin. Wer sich auch in der Nähe von Wasser beobachten lasse, sei die Libelle. „Da braucht es ein Kleingewässer und Blühpflanzen, um Insekten zu jagen.“ Admiral oder Zitronenfalter: In Memmingen lassen sich zudem Schmetterlinge finden.

In der Nacht kommen sie hervor: die Fledermäuse. „Für sie kann man Kästen an der Fassade integrieren“, zeigt Brigitte Kraft auf. In der Maustadt zeigen sich zudem Amphibien wie Molche und Grasfrösche.

Die Memminger Altstadt bietet zahlreichen Störchen jedes Jahr aufs Neue ein Zuhause. Bild: Maike Scholz

Das Klappern der Störche ist das Signal für das Tier, das auch nicht mehr aus Memmingen wegzudenken ist. Es gibt unterschiedliche Brutplätze – unter anderem auf dem Kamin des „Fuggerbau-Gebäudes“, des „Künerhauses“ sowie auch auf dem Kamin des „Woolworth-Gebäudes“.

Schutz, Witterung und Fütterung: Die Beispiele würden zeigen: Siedlungsbereiche seien geschützter, würden nicht bejagt. Zudem sei es in Innenstädten wärmer und windgeschützter als auf offener Flur. Tiere haben zudem die Möglichkeit, gefüttert zu werden, merkt Leo Rasch an.