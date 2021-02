Ihre Jahresversammlungen dürfen Vereine wegen der Corona-Pandemie nicht abhalten. Welche Möglichkeiten sie haben und welche Ausnahme für Feuerwehren gilt

14.01.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Es ist die Zeit, in der eigentlich Mitglieder neue Vorsitzende wählen, Bürgermeister und Pfarrer Reden halten und Jubilare Urkunden und kleine Präsente erhalten – die Jahres-, General- und Hauptversammlungen stehen an. Nur sind Versammlungen derzeit nicht erlaubt, stehen sogar unter Strafe. Gleichzeitig ist es aber vorgeschrieben, diese abzuhalten. So steht es in den Satzungen der Vereine. Wie gehen Vorsitzende, Schriftführer und Kommandanten mit diesem Dilemma um?