"Wieder Dahoam": Voxxclub rocken die Memminger Stadthalle

Mehrmals mussten die Stars der Neuen Volksmusik ihre Tour wegen Corona verschieben. Nun sind sie wieder da – und die Fans feiern ihren Auftritt ausgelassen mit.

13.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Fast ein ganzes Jahrzehnt rocken die fünf Jungs von Voxxclub schon die Bühne und begeistern Fans allen Alters, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Denn die Volksrocker waren auch schon einige Male zu Gast in Blumenau (Brasilien) auf einem der größten Oktoberfeste weltweit.

Kein Wunder also, dass die Memminger Stadthalle bei ihrem Auftritt von gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern jeden Alters gefüllt ist. Das Konzert der Tour „Wieder Dahoam“, das coronabedingt seit 2020 einige Male verschoben wurde, zieht verschiedene Generationen an. Sogar aus Österreich und der Schweiz sind einige Fans angereist. Ihnen präsentiert sich die Band – eine der erfolgreichsten der Neuen Volksmusik – mit Korbinian „Bini“ Arendt, Stefan Raaflaub, Christian Schild, Florian Claus und Michael Hartinger von ihrer besten Seite.

Mit den Musikern auf Motorradfahrt

Schon zum Auftakt fesseln die fünf das Publikum mit dem Song „A Jeder“ und animieren jeden und jede zum Mitsingen, Schunkeln und Klatschen. Die Entertainer schwingen ihre Hüften zum Takt der Musik, was sogleich mit Pfiffen und Gelächter aus dem Publikum belohnt wird. So richtig Gas geben Voxxclub beim Hit „Anneliese“, zu dem die Zuhörerinnen und Zuhörer die Arme ausstrecken und sich gedanklich mit den Musikern auf eine Motorradfahrt begeben. Dass die harten „Buabn“ aber auch andere Töne anschlagen können, beweisen sie bei „Hoamat“ und „Irgendwann“. Besonders Sänger Christian verbindet das Lied mit einer persönlichen Erinnerung. Der gebürtige Schweizer, der auf dem Hasliberg im Kanton Bern aufgewachsen ist, hat früher häufig seine Großeltern beobachtet, wie sie nach getaner Arbeit auf dem Hof auf einer Holzbank Platz nahmen und gemeinsam in die Ferne schauten. Und irgendwann möchte auch er dort sitzen und die Aussicht genießen, verrät er.

Nach dieser herzerwärmenden Geschichte rund ums eigene Zuhause geht es aber bald wieder rockig zu und her. Denn, wie so viele Künstler, sind auch Voxxclub „Wieder da“. Wir hören von einer Frau, die den „Hammer“ in der Hand hat, feiern unsere Einzigartigkeit bei „Bock auf Bunt“ – einem Lied, das in Zusammenarbeit mit Culcha Candela im Songwriter Camp in Berlin entstanden ist.

Höhepunkt ist "Rock Mi"

Ein Highlight des Abends ist der Hit „Rock Mi“, mit Voxxclub ihren Durchbruch schafften: Der ganze Saal singt und klatscht mit. Und plötzlich hüpfen vier der fünf Sänger durch die Menge. Spätestens jetzt sitzt niemand mehr auf seinem Platz – denn alle tanzen mit. Das Publikum wie auch Voxxclub genießen den gemeinsamen Abend sichtlich bis zur Zugabe und auch bei der anschließenden Signierstunde. Besonders freuen sich hier die kleinen Fans, ihren Idolen nah zu sein, und T-Shirts, CDs und selbst gebastelte Plakate unterschreiben zu lassen.

