Urlaub statt Schule. Das stand für zwei Kinder aus NRW auf dem Stundenplan. Nach ihrer Rückkehr wurden sie mit ihren Eltern am Flughafen erwischt.

13.12.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Mit einem Bußgeld müssen die Eltern von zwei schulpflichtigen Kindern rechnen, die am Montag, 12.12.2022, am Flughafen in Memmingen aus ihrem Urlaub zurückgekehrt sind.

Die Erziehungsberechtigten hatten die Flugreise mit ihren acht und elf Jahre alten Kindern ohne eine Schulbefreiung angetreten, weshalb das zuständige Schulamt in Nordrhein-Westfalen nun informiert wird. Das meldet die Grenzpolizeigruppe Flughafen Memmingen