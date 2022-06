Vom Bauwagen in die Natur: Erster Wiesenkindergarten Memmingens eröffnet

Die erste Wiesenkindergartengruppe Memmingens ist eröffnet: Kinder erkunden täglich neue Dinge auf einer Streuobstwiese. Als Ausgangspunkt dient ein Bauwagen.

Die Wiesengruppe des Eisenburger Kindergartens feierte jetzt ihre offizielle Eröffnung. Oberbürgermeister Manfred Schilder, Bürgermeisterin Margareta Böckh und zahlreiche Ehrengäste und Eltern nahmen an der Feier teil und brachten für die 18 Mädchen und Buben Geschenke mit.

Die Drei- bis Sechsjährigen erkunden bereits seit neun Monaten gemeinsam mit ihren drei pädagogischen Fachkräften das Gebiet der Streuobstwiese, die an den Garten der Kita in Eisenburg anschließt. Als Ausgangspunkt für alle Aktivitäten dient ein großer Bauwagen. Praktisch halten sich die Kinder den ganzen Tag in der Natur auf. Ergänzend zum Bauwagen kann bei Bedarf aber auch das Haupthaus der Kita genutzt werden.

„Wir feiern heut’ ein Fest und kommen hier zusammen. Herein, herein. Wir laden alle ein“, sangen die Kinder zur Begrüßung der Gäste. OB Schilder brachte anschließend seine große Freude am Konzept der Naturpädagogik zum Ausdruck: „Es freut mich sehr, die erste Wiesenkindergartengruppe Memmingens offiziell eröffnen zu können. Die Natur jeden Tag hautnah zu erleben, fördert nicht nur die Phantasie und Kreativität der Kinder, sondern schult sie auch spielerisch, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen und später nachhaltig zu handeln. Eine enorm wichtige Fähigkeit für die Zukunft.“ Er dankte allen, die an der Entwicklung und Realisierung des Projektes beteiligt waren sowie dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein und dem Bürgerausschuss Eisenburg für deren Unterstützung.

Wichtiges Fundament für ganzes Leben

Kita-Amtsleiter Bernhard Hölzle betonte, dass Naturerfahrungen für Kinder zum einen körperlich, seelisch und sozial Wurzeln legen, die ein wichtiges Fundament für das ganze Leben sind, und zum anderen ganz besondere Bildungsmöglichkeiten in allen relevanten Bereichen bieten: „Diese Form der Entwicklung von Grundhaltungen und Basiskompetenzen ist eine kindgerechte und große Chance der hier angebotenen Freilandpädagogik.“

Auf dem Gelände der Wiesengruppe stehen den Kleinen dafür zahlreiche Dinge zur Verfügung: Ein Tipi und eine Schaukel sind zwischen den Bäumen versteckt, ebenso verschiedene Sitzgelegenheiten. Beim Bauwagen gibt es zudem einen Sandkasten, einen Sitzkreis aus Baumstammhöckerchen, eine Kräuterschnecke und ein Hochbeet. „Wir sind gemeinsam mit den Kindern in den Betrieb der Wiesengruppe gestartet. Die Kinder hatten von Anfang an viele Ideen und haben uns gezeigt, wo es langgeht.“, erklärte Dominik Muhr, Gruppenleiter der ersten Wiesengruppe Memmingens, schmunzelnd. Im Anschluss an die Begrüßungsworte überreichte das Stadtoberhaupt den Kindern ein großes Insektenhotel und eine Indianerbanane, die gemeinsam mit den Kindern im Garten gepflanzt wurde.