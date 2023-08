Richtiges Signal an Falschparker in Memmingerberg

Es ist gut, dass die Gemeinde Memmingerberg und die Polizei härter gegen Parkverstöße vorgehen. Nur das Abschleppen der Autos hat eine abschreckende Wirkung.

02.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Entscheidung von Verwaltungsgemeinschaft und Polizei, die Fahrzeuge von Falschparkern nach 72 Stunden abschleppen zu lassen, ist absolut richtig. Denn nur das hat eine wirklich abschreckende Wirkung. Es ist schon sehr dreist, sein Auto tagelang im Ortsbereich abzustellen, obwohl an vielen Stellen klar gekennzeichnet ist, dass das nicht erlaubt ist. So werden Fahrzeuge an Kreuzungsbereichen abgestellt und Einfahrten sowie Ortsstraßen zugeparkt. Die Versuchung ist natürlich relativ groß, wenn die maximale Strafe bei lediglich 40 Euro liegt. Das zahlen die Fluggäste quasi aus der Portokasse. Laut dem Allgäu Airport gibt es genügend offizielle Parkmöglichkeiten am Flughafen und in der näheren Umgebung. Natürlich sind die Kosten pro Woche etwas höher als die bisherige Strafe für Wildparker.

