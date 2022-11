Bald gibt's ein Memminger Wimmelbuch

Der 36-jährige Magnus Mayer bringt voraussichtlich Mitte Dezember das Memminger Wimmelbuch heraus. Wie er auf die Idee gekommen und was im Band an Motiven zu finden ist.

24.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In Memmingen geht es hoch her. Da wird Dialekt gesprochen, da gibt es viele Legenden und Traditionen. All das möchte Magnus Mayer in einem Wimmelbuch festhalten, das voraussichtlich ab Mitte Dezember erhältlich sein soll.

