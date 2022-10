Könnte in Memmingen mehr Energie aus Wind gewonnen werden?

Gaskrise, Klimawandel: Ist im Memminger Stadtgebiet geplant, mehr Energie über Wind zu erzeugen? Eine Frage an die Stadtverwaltung.

02.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ob in Memmingen mehr Windenergie möglich ist, wollte ein Besucher der Bürgerversammlung in der Memminger Stadthalle von der Stadtverwaltung wissen. Das wird derzeit untersucht, sagte Fabian Damm, Baureferatsleiter der Stadt.

Aktuell werde der Flächennutzungsplan neu aufgestellt. Dabei werde auch geschaut, ob auf städtischem Grund beispielsweise Windkraftanlagen gebaut werden können. In einem Flächennutzungsplan steht, wie der Grund einer Kommune genutzt wird, so sind etwa Wohngebiete, Gewerbegebiete und Ackerflächen ausgezeichnet. Und darin wird festgehalten, wo sich eine Kommune wie entwickeln kann. Umfrage: Mehrheit der Bayern gegen Abstandsregel für neue Windräder

„Es ist aber so, dass sich in Memmingen nicht wirklich Flächen für Windkraft eignen“, sagte Damm. Entweder seien Flächen zu nah an Wohnbebauung. An anderen Stellen gebe es nicht genügend Wind. Im Wald bei Eisenburg gebe es Flächen, die sich grundsätzlich eignen würden für Windkraft. Doch dürften dort keine hohen Windräder gebaut werden wegen der Flugsicherheit, die der Flughafen Memmingen erfordert. „Die Frage der Windenergie stellt sich in Memmingen als relativ schwierig dar.“ Lohnt sich eine Windanlage im eigenen Garten?