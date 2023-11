Winterdienst der Stadt Memmingen ist auf Schnee und Eis vorbereitet

Der Memminger Bauhof hat bei Bedarf 32 Räumfahrzeuge und 47 Handräumer im Einsatz. Welche Straßen Vorrang haben und was für Grundstückseigentümer gilt.

18.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Winterdienst des städtischen Bauhofs in Memmingen ist bereit für den ersten Einsatz: Das Salzlager und das große Salzsilo sind mit über 1000 Tonnen Streusalz gefüllt. 32 Fahrzeuge werden jeden Abend mit Schneepflug und Salzstreuer für einen möglichen Einsatz in der Nacht bestückt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Der sogenannte Stramot, ein motorisierter Straßenwärter, überprüft die Straßen im Stadtgebiet bereits seit Anfang November und wird das auch weiterhin bis Ende März jede Nacht ab 3 Uhr tun. Ist es glatt auf Memmingens Straßen, verständigt der Stramot seine Kollegen vom Bauhof. Sie werden bei ihren Einsätzen unterstützt vom Amt für Stadtgrün und Friedhöfe, von Beschäftigten des Memminger Stadions und externen Firmen. Diese rücken dann zum Winterdienst aus, um zu streuen oder zu räumen.

Schneepflug im Memminger Stadtgebiet zwische 4 und 21 Uhr unterwegs

Zwischen 4 Uhr und 21 Uhr sind große Lastwagen mit Schneepflug und Salzstreuer auf 280 Straßenkilometern im kompletten Stadtgebiet sowie Schmalspurfahrzeuge oder Kleintraktoren auf rund 100 Kilometern Geh- und Radwegen unterwegs. Sie räumen auch 30 Bushaltestellen und etliche Parkplätze. Ab 5 Uhr werden sie zusätzlich von 47 Handräumern an Ampelkreuzungen, Fußgängerüberwegen, Zebrastreifen und Unterführungen unterstützt.

Um den Räumfahrzeugen die Arbeit zu erleichtern, sollten Autos nicht in der Straße, sondern auf dem Parkplatz des eigenen Grundstücks abgestellt werden, bittet die Stadtverwaltung. An den auf der Straße parkenden Autos kommen die großen Räumfahrzeuge oft nicht vorbei. Weswegen in solchen Fällen ein Schmalspurräumfahrzeug nachgeordert werden müsse, wodurch sich die Räumung verzögere.

Straßen mit Schulbusverkehr haben Priorität

Beim Räumen gibt es Straßen erster Priorität, beispielsweise die Bismarckstraße zum Klinikum oder der Rennweg zur Feuerwache, und auch alle Straßen mit Schulbusverkehr. Nebenstraßen oder Wohnstraßen dagegen haben Priorität zwei. Das heißt, sie werden nicht sofort geräumt und nicht in jeder Runde durch das Stadtgebiet.

Schlaglöcher in Memmingen werden ausgeglichen

Falls es mal nicht schneit, nimmt der Bauhof seine Arbeit wie gewohnt auf und nutzt den Tag für die anfallenden Straßenarbeiten. Hier werden im Winter vor allem Straßenbankette wiederhergestellt, Feldwege repariert oder auch Schlaglöcher ausgeglichen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Sie weist darauf hin, dass Grundstückseigentümer verpflichtet sind, Gehwege von Schnee und Eis zu befreien oder befreien zu lassen. Der Schnee von den Gehwegen ist auf dem eigenen Grundstück zu lagern und nicht auf die bereits geräumte Fahrbahn zu schaufeln. Der Bauhof hat zu Fragen rund um den Winterdienst ein Servicetelefon unter 08331/850-900 eingerichtet.