Winterpause: FC Memmingen beobachtet Spieler im gesamten Allgäu

In der Memminger Arena herrscht zurzeit Winterruhe. Gedanken kreisen aber um Veränderungen im Kader des FC Memmingen. Die schließt der sportliche Leiter nicht aus.

20.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Damit die Pause nicht allzu lange ist, hat Trainer Stephan Baierl beim Fußball-Bayernligisten FC Memmingen (FCM) in der vergangenen Woche noch einmal ein paar Trainingseinheiten eingeschoben. Mit dabei waren auch einige Trainingsgäste, die im Hinblick auf die kommende Saison gesichtet wurden.

Entwicklung von Allgäuer Talenten verfolgen

Der FCM beobachtet Spieler im gesamten Allgäu und wird beim Scouting von Xhelal Miroci unterstützt. Auch im Jugendbereich verfolgt der Verein nach eigenen Angaben die Entwicklung von Allgäuer Talenten noch intensiver als bisher.

Angebot an Neuzugängen im Winter "meist überschaubar"

Im aktuellen Bayernliga-Kader schließt sportlicher Leiter Thomas Reinhardt Veränderungen über den Winter nicht aus, wobei in Sachen Neuzugänge das Angebot über den Winter meist überschaubar ist, so Reinhardt, „es gibt aber einige Kontakte“.

Mit Ardian Morina ist eine wirkliche Verstärkung angedacht

Eine wirkliche Verstärkung wird durch Ardian Morina erwartet. Der Stürmer, der seit dem Sommer beim FCM weilt, macht nach seiner langen Verletzungspause gute Fortschritte, so der Verein, und könnte im Frühjahr dann voll belastbar sein. Gleiches wird bei Torhüter Martin Gruber nach seiner Knie-OP erwartet. Möglich ist aber auch, dass der eine oder andere Akteur gehe. Allzu große Veränderungen soll es laut Reinhardt aber nicht geben.

Die Jugend des FC Memmingen kickt unter dem Hallendach weiter

In den nächsten Wochen ist beim FCM in sportlicher Hinsicht eher Winterruhe als Winterschlaf angesagt. Die Jugend kickt ohnehin unter dem Hallendach weiter. Die Bayernliga- und auch U21-Spieler halten sich individuell fit, bevor es am 23. Januar offiziell mit dem Trainingsbetrieb draußen wieder losgeht. In wöchentlich bis zu fünf Trainings- und Spieleinheiten soll die Formation gefunden werden, die Anfang März die restliche Runde in Angriff nimmt.

In der Bayernliga überwintert der FCM als Tabellenzweiter und damit aussichtsreich im Aufstiegskampf.

