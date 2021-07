„Wir könnten pro Tag 800 Menschen impfen“

Derzeit werden in Memmingen rund 120 Dosen verabreicht. Leiter Dr. Hardy Götzfried und sein Team setzen auf Sonderaktionen. Auch Jugendliche wurden nun geimpft.

23.07.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Der Impfmotor ist bundesweit ins Stottern geraten. Und auch in der Region ging die Zahl der Impfwilligen zuletzt immer mehr zurück. Damit möglichst viele Menschen das Angebot der Impfzentren nutzen, ist seit knapp zwei Wochen in Memmingen und Bad Wörishofen keine Voranmeldung mehr nötig. Zudem können die Bürgerinnen und Bürger den Impfstoff frei wählen. In Memmingen hat diese Öffnung laut Dr. Hardy Götzfried einen durchaus positiven Effekt gehabt. „Anfang vergangener Woche ist die Zahl der Impfungen deutlich nach oben gegangenen. Nun hat es sich normalisiert“, erklärt der ärztliche Leiter des Memminger Impfzentrums.