Wirbel um die Stellvertreter-„Wahl“ für den Unterallgäuer Landrat

Der Unterallgäuer Kreistag muss einen neuen weiteren stellvertretenden Landrat bestimmen. Das Wie sorgt schon jetzt für Ärger.

03.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Schon im Juni hatte Daniel Pflügl (Bündnis90/Die Grünen) angekündigt, aus beruflichen Gründen sein Amt als weiterer stellvertretender Unterallgäuer Landrat abgeben zu wollen. In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 16. Oktober wird der Kreistag dieser Bitte aller Voraussicht nach entsprechen und muss dann einen Nachfolger bestimmen. Das Wie sorgt dabei schon jetzt für Verärgerung. Denn wie Maria Bachmaier, die am Landratsamt Unterallgäu unter anderem für die Geschäftsordnung des Kreistags zuständig ist, in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses erklärte, wird es – anders als bei Eders direktem Stellvertreter Stephan Winter – keine Wahl geben, sondern nur einen Beschluss.

Im Gegensatz zur Wahl ist dieser Beschluss nicht geheim, sondern es wird offen abgestimmt – sehr zum Missfallen der Kreisrätinnen und -räte. In jedem Kaninchenzüchterverein werde geheim gewählt, da werde das ja wohl auch beim weiteren Stellvertreter des Landrats möglich sein, polterte Kreisrat Robert Sturm ( CSU). Einen offenen Beschluss habe er schon einmal erlebt, das wolle er nicht noch einmal, sagte er und beantragte deshalb, den Nachfolger Pflügls in einer geheimen und damit seiner Ansicht nach faireren Beschlusswahl zu bestimmen.

Für das Ehrenamt ist in der Landkreisordnung eine offene Abstimmung vorgesehen

Laut Maria Bachmaier lässt das die Landkreisordnung aber nicht zu: Der direkte Stellvertreter von Landrat Eder sei als kommunaler Wahlbeamter zu wählen. Weil es sich bei den weiteren Stellvertretern jedoch nicht um Wahlbeamte, sondern lediglich ein kommunales Ehrenamt handle, sei dafür eine offene Abstimmung vorgesehen, erklärte sie. Gleichwohl will sie bis zur Kreistagssitzung klären, ob es nicht doch noch eine von der Landkreisordnung gedeckte Möglichkeit für eine geheime Abstimmung gibt. Ein Kreistagsbeschluss, die offene Abstimmung durch eine Beschlusswahl zu ersetzen, reiche ihrer Einschätzung nach jedoch nicht aus. In diesem Fall könnte ein abgelehnter Bewerber den Rechtsweg beschreiten. Landrat Alex Eder erinnerte daran, dass seine weiteren Stellvertreter auch bei der konstituierenden Sitzung des Kreistags öffentlich bestimmt worden seien, und zwar neben den damaligen Landratskandidaten Daniel Pflügl (Grüne) und Michael Helfert (SPD) auch der Erkheimer Bürgermeister Christian Seeberger (JWU). Trotzdem blieb Wolfgang Reitinger ( AfD) dabei, dass die Kreisräte nur bei einer geheimen Wahl wirklich frei entscheiden könnten, weil andernfalls der Fraktionszwang zu groß sei. Hintergrund dieser Einschätzung könnte sein, dass auch die AfD mit Ernst Gradl wieder einen Kandidaten ins Rennen schicken möchte. Bei der konstituierenden Sitzung hatte kurzfristig Reitinger selbst seinen Hut in den Ring geworfen.

Zwei weitere Bewerber treten an

Weitere bisher bekannte Bewerber sind Marlene Preißinger (Freie Wähler), die dieses Amt in der vergangenen Legislaturperiode bereits innehatte, und Sandra Neubauer (Grüne).

Die Reihenfolge der Beschlussfassung richtet sich laut Bachmaier nach der Stimmenzahl, die die Bewerber bei der Kreistagswahl erhalten haben.

Bliebe es bei den jetzt bekannten drei Kandidaten, würden die Kreisrätinnen und -räte zuerst darüber abstimmen, ob Marlene Preißinger weitere Stellvertreterin werden soll. Würde sie die einfache Mehrheit, also 31 Stimmen, erlangen, wäre die Entscheidung damit gefallen und über die übrigen Bewerber würde nicht mehr abgestimmt.

Erhält sie die Mehrheit nicht, würde als Nächstes über Ernst Gradl und – sollte auch er an der erforderlichen Mehrheit scheitern – über Sandra Neubauer abgestimmt. Manch ein Mitglied im Kreisausschuss befürchtet deshalb, dass sich die Abstimmung hinziehen könnte.