Wird Stausee in Kardorf zum Schutzgebiet?

Noch hat die Regierung von Schwaben keine Entscheidung gefällt. Weitere Untersuchungen sind notwendig. Warum das Projekt im Unterallgäu auf Widerstand stößt.

02.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Regierung von Schwaben hatte im vergangenen Jahr angekündigt, den Stausee in Kardorf samt seiner Uferzonen als Schutzgebiet auszuweisen. Im September gab es dazu eine gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte von Kronburg und Lautrach, an der auch Vertreter der Bezirksregierung teilnahmen. Als ein Hauptgrund wurde genannt, dass der dortige Große Brachvogel, der auf die Inseln des Stausees angewiesen ist, insbesondere während seiner Brut-, Rast- und Mauserzeit, „sehr störempfindlich“ sei. Doch das Vorhaben ist in der Bevölkerung sehr umstritten, da das Gebiet ein beliebtes Ausflugsziel ist. Zumal auch die Population des Großen Brachvogels dort stetig zunimmt. Eine abschließende Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, wie die Regierung von Schwaben nun auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.

