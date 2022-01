Wirt zeigt gefälschten Impfpass vor

Stadt Memmingen entzieht Gastronom die Konzession, dennoch öffnet er erneut sein Lokal. Was ihm nun drohen könnte.

21.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Fall hatte am vergangenen Wochenende bei der Polizei für Erstaunen gesorgt. Ein Gastwirt hatte sein Lokal in der Memminger Innenstadt geöffnet, obwohl ihm kurz zuvor von der Stadt die Konzession entzogen worden war. Bei einer ersten Kontrolle am Freitag hatte er rund 30 Gäste bewirtet. Als die Beamten einen Tag später abermals vorbeischauten, waren es sogar rund 80 Gäste.

Nun teilt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit, weshalb der Gastronom seine Gaststätte schließen musste. Bei einer vorangegangenen Kontrolle habe der Wirt den Beamten einen gefälschten Impfpass vorgelegt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde gegen ihn deshalb auch ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer mit einem gefälschten Impfpass erwischt wird oder ihn bei einer Kontrolle vorzeigt, macht sich seit 24. November strafbar. Neu geregelt ist das in Paragraf 279 des Strafgesetzbuchs. Demnach drohen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Die Konzession habe die Stadt dem Wirt bereits am 7. Januar entzogen, so der Polizeisprecher. In den beiden Fällen am vergangenen Wochenende sei das Lokal aber dennoch nicht sofort geschlossen worden, um im Hinblick auf die Anzahl der Gäste eine Eskalation zu vermeiden. Da es sich bei der unerlaubten Öffnung der Gaststätte um eine Ordnungswidrigkeit handelt, muss der Mann wohl mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Wie hoch dieses ausfallen wird, ist noch unklar. Nach Angaben der Stadt ist zu dem Fall noch keine Anzeige der Polizei bei der städtischen Bußgeldstelle eingegangen. Aus diesem Grund könne noch keine Auskunft über eine mögliche Höhe gegeben werden.

Lesen Sie auch