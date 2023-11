Viele Kröten zu schlucken

Erwin Pelzig rockt die Bühne der Memminger Stadthalle mit seinem Programm „Der wunde Punkt“. Darin geht's um aktuelle Krisen. Lachen darf das Publikum trotzdem.

24.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach Jahren der Abstinenz verschlug es den noch ungekrönten König fränkisch-bayerischen Kabaretts Frank-Markus Barwasser mit seinem Alter Ego Erwin Pelzig („mit hardn B wie Berda“) wieder einmal nach Memmingen. Im Gepäck hatte er sein aktuelles Programm „Der wunde Punkt“. 450 Fans bereiteten ihm in der Stadthalle einen begeisterten Empfang. Dabei sprang der Franke thematisch so schnell hin und her, kam vom Hundertsten ins Tausendste und sprudelte so sehr, dass einem schwindlig werden konnte.

Mit zerbeultem Cordhut und Herrenhandtasche

Wie eh und je mit zerbeultem, rentnerbeigen Cordhut auf dem Kopf, Herrentäschchen und rot-weiß kariertem Hemd unterm Trachtenjanker ist der 63-jährige Barwasser optisch ganz der Alte geblieben. Frisch und fröhlich aufgekratzt rockt Erwin Pelzig die Memminger Bühne, spielt sich sofort in die Herzen des herzlich lachenden und applaudierenden Saalpublikums.

Wunde Punkte nehmen immer mehr zu

Dass es in unserer krisengeschüttelten Gegenwart eine eher zu- als abnehmende Vielzahl wunder Punkte gibt, dürfte kaum jemandem entgangen sein, „selbst einem Blinden mit Krückstock nicht“, konstatiert Pelzig in wehmütiger Erinnerung an die „gute alte Zeit vor drei, vier Jahren“, als die Welt noch eine ganz andere und Corona kaum bekannter als ein böhmisches Dorf war. Er outet sich als Anhänger der griechisch-römischen Philosophie des Stoizismus und übt sich in ruhiger Gelassenheit. Schließlich hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können. Damit habe er absolut recht, „der „Herr Lauterbach, äh, der Seneca“.

"Ein Mann sollte jeden Morgen eine Kröte schlucken"

Pelzig kommt auch auf den französischen Schriftsteller und Moralisten der Aufklärung Nicolas Chamfort (1741 – 1794) zu sprechen, der mit diesem Ratschlag zitiert wird: „Ein Mann sollte jeden Morgen eine Kröte schlucken, um sichergehen zu können, dass ihm an diesem Tag nichts Widerlicheres begegnet“. Pelzig als Kind seiner Zeit möchte das Krötenfressen an diesem Abend auch – uneingeschränkt – allen Frauen ans Herz legen. „Wirklich, es wirkt, probier’n Sie’s aus!“ Doch bei all dem, was wir heute jeden Tag erlebten an apokalyptischen Ereignissen und Entwicklungen, reiche eine einzige Kröte am Morgen nicht mehr. „Da gerät auch einer wie ich an die Grenzen seiner Verdrängungskompetenz“, gibt Pelzig zu.

Bei Andi Scheuer ging es "nur" um Millionen, heute um Milliarden

Wenn er sich an die „gute alte Zeit vor vier Jahren“ erinnert, kommen Pelzig auch „irgendwelche Existenzen, wie zum Beispiel der Scheuer Andreas“ in den Sinn. Den vermisse er sehr. „Um was ging’s denn bei dem, ha? Es ging nur um vergeudete Millionen, also praktisch um nix. Und heute? Heute geht es nur noch um Milliarden, Milliarden und Abermilliarden!“ Weniger gut als der Andi steht beim Kabarettisten Hubert, der Aiwanger, im Kurs. Ihn kanzelt er ab als ein „in den Gewässern der Freien Wähler irrlichterndes U-Boot der Alternative für Deutschland“.

Bei der Bundeswehr ist alles "verbogen, verrostet, verfault"

Wie allgemein bekannt, wurde für die Bundeswehr ein Sondervermögen von sage und schreibe 100 Milliarden Euro eingerichtet: „Sondervermögen, das neue Wort für Schulden“. Der Bundeswehr attestiert der Erwin einen „wirklich katastrophalen Zustand. Alles ist verbogen, verrostet, verrottet, verfault. Man fährt ja oft an Wertstoffhöfen vorbei und merkt dann erst hinterher: Hoppala, das war ja eine Bundeswehr-Kaserne“.

Auf der internationalen politischen Bühne wird ein „nur 171 Zentimeter hoch aufgeschossener, käsiger Russe, akut schuld an dem ganzen Wahnsinn“, durch den Kakao gezogen. Er hocke gern halb nackt auf Pferden und hielte sich für Zar Peter den Großen. Und wegen dem habe das Rundfunksinfonieorchester Berlin nach Kriegsbeginn ausgerechnet Tschaikowsky gestrichen, „einen schwulen, europäisch denkenden, russischen Romantiker“ ...