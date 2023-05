Wohn- und Geschäftshaus in Amendingen soll zu Boardinghaus werden

Die Stadträte in Memmingen segnen den Antrag für ein Boardinghaus in Amendingen einstimmig ab. Eine Diskussion gibt es allerdings wegen der Stellplätze.

11.05.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Schon seit einiger Zeit steht ein Wohn- und Geschäftshaus in der Unteren Straße in Amendingen leer. Nun soll es wieder mit Leben gefüllt werden. Ein Investor möchte das Gebäude, das sich in unmittelbarer Nähe zur Kirche befindet, zu einem Boardinghaus umbauen. Um einen entsprechenden Bauantrag ging es kürzlich in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die Räte segneten das Bauvorhaben einstimmig ab.

Boardinghäuser in der Regel ohne Rezeption, Küche oder Bar

Ein Boardinghaus ist eine Art Apartment-Hotel, in dem die Zimmer und Wohnungen längerfristig vermietet werden, meist werden sie von Firmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt. Allerdings gibt es in der Regel in Boardinghäusern keine Rezeption, Küche, Bar oder auch keinen Frühstücksraum.

Laut Leitendem Baudirektor Fabian Damm sind daher Boardinghäuser, anders als etwa Hotels, in einem allgemeinen Wohngebiet möglich. Im vorliegenden Fall will der Antragsteller in dem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich unter anderem ein Lebensmittelladen befand, insgesamt 14 kleine Wohnungen schaffen. Das Haus werde künftig über zwei Haupteingänge verfügen. Das Volumen des Baukörpers soll dabei nicht verändert werden. „Für das Gebäude gibt es einen Bestandsschutz“, betonte Damm. Ein Problem hat die Stadtverwaltung allerdings mit den im Bauantrag vorgeschlagenen sieben Parkplätzen, die sich direkt an der Straße befinden sollen. Denn das Gebäude befindet sich nach Angaben von Damm zwischen recht unübersichtlichen Kreuzungen, an denen mehrere Straßen aufeinandertreffen. Um die Unfallgefahr in diesem Bereich möglichst gering zu halten, will die Stadtverwaltung dem Antragssteller einen Alternativvorschlag unterbreiten. Dieser sieht vor, dass die Parkplätze auf dem Grundstück selbst entstehen sollen, damit die Fahrzeuge vorwärts ein- und auch wieder ausfahren können. Laut Damm ist dafür genügend Platz vorhanden.

Zweite Bürgermeisterin von Memmingen befürchtet mehr abgestellte Fahrzeuge an der Straße

Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh (CSU) hatte eine grundsätzliche Bitte. „Wir haben ja schon einige Boardinghäuser im Stadtgebiet. Da müssen wir auch mal unsere Stellplatzsatzung überdenken. Denn 14 Wohnungen bedeuten in diesem Fall mindestens zehn Autos.“ Sie befürchtet, dass so manches Fahrzeug dann doch an der Straße abgestellt wird.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) griff diesen Wunsch auf. Der Sonderfall Boardinghaus soll in die Stellplatzsatzung mit aufgenommen werden. „Wir wollen gerade in den Ortsteilen nicht noch mehr Druck auf die Straße bringen“, betonte der Rathauschef.