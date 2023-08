Wohnmobilstellplatz im Stadtpark - das halten Urlauber von Memmingen

Der Wohnmobilstellplatz beim Stadtpark Neue Welt ist im Sommer fast jede Nacht voll. Was sagen Menschen, die im Urlaub nach Memmingen kommen, über unsere Stadt?

19.08.2023 | Stand: 09:46 Uhr

Normalerweise berichten wir über die Menschen, die in Memmingen und Umgebung leben. Dieses Mal sind wir bei denjenigen, die nur ein paar Tage hier sind und Urlaub machen.

Auf dem Wohnmobilstellplatz im Stadtpark Neue Welt fragen wir: Wie gefällt den Reisenden die Stadt?

Zwei Baden-Württemberger kommen seit zehn Jahren

Uschi und Kurt Westphal leben seit zehn Jahren im Wohnmobil. "Man muss zusammenpassen, damit das funktioniert", sagen sie. Bild: Judith Schneider

„Memmingen ist eine Reise wert“, sagt Lieselotte Dorn. Die 74-Jährige und ihr Mann Walter Dorn (77) kommen aus Sigmaringen in Baden-Württemberg. Sie sitzen an einem Campingtisch vor ihrem Wohnmobil, das auf dem Stellplatz im Stadtpark Neue Welt in Memmingen steht.

„Morgen machen wir eine Radtour an die Iller“, erzählt der Ehemann. Die zwei fahren immer wieder mit dem Wohnmobil nach Memmingen, „bestimmt schon seit zehn Jahren“, sagt Walter Dorn. „Der Platz ist schön, mit dem Stadtpark direkt vor der Nase. Und das Zentrum ist auch nah. Allerdings muss man früh da sein, weil der Platz abends oft voll ist. Und die laute Straße nebenan stört ein bisschen“, fügt er noch hinzu und deutet in Richtung Schumacherring.

Lieselotte Dorn lobt: „Die Gastronomie in Memmingen ist sehr gut. Und wir haben hier schon viele Leute kennengelernt, mit denen wir immer noch Kontakt haben, auch Schweizer und Italiener.“

Ein italienisches Paarhat einen eigenem Weinvorrat mitgebracht

Clara Spilimbergo und Christian Collavo sind mit Fahrrädern, Hund und einem Vorrat italienischer Weine unterwegs. Bild: Judith Schneider

Wer sich umsieht, entdeckt tatsächlich einige schweizerische und italienische Kennzeichen. Eines davon hängt am Wohnmobil von Clara Spilimbergo und Christian Collavo. Sie kommen aus der Region Venetien im Nordwesten Italiens.

„Wir sind die Romantische Straße nach Würzburg entlanggefahren, jetzt sind wir auf dem Heimweg“, sagt Clara Spilimbergo. Im Gepäck haben sie ihre Fahrräder, einen Hund und einen Vorrat an italienischem Wein. In Memmingen bleibt das Paar eine Nacht. Die Altstadt gefiel ihnen sehr, nur das deutsche Essen hat sie nicht ganz überzeugt. „Deshalb freuen wir uns wieder auf Italien“, sagt Clara Spilimbergo.

Memmingen wird von der Heimat zum Urlaubsort

Lieselotte und Walter Dorn loben die Gastronomie in Memmingen. Sie kommen seit zehn Jahren immer wieder hier her. Bild: Judith Schneider

Heimweh kennen Uschi und Kurt Westphal, die ein paar Meter weiter sitzen, nicht. Das Wohnmobil ist ihr Zuhause, schon seit zehn Jahren. „Man muss zusammenpassen, damit das funktioniert“, sagt die 71-jährige Uschi Westphal, während sie kurz von ihrem Strickzeug aufblickt, „aber wir haben es noch keinen Tag bereut, unsere Wohnung aufgegeben zu haben.“

Kurt Westphal (76) ist in Memmingen aufgewachsen, war früher im Fischertagsverein und bei der Feuerwehr. „Bei mir kommen hier immer Erinnerungen hoch. Die Grimmelschanze, das war mein Revier“, sagt er schmunzelnd.

Ob die beiden manchmal Sehnsucht nach ihrer alten Wohnung haben? „Nie, nie, nie“, sagt Uschi Westphal entschieden. „Aber wir sind schon gerne in Memmingen“, fügt ihr Mann hinzu. Das einzige, was die beiden am Stellplatz nervt, sind Wohnmobile, die spät noch einen Platz suchen. „Abends geht es hier zu, wie in einem Taubenschlag“, sagt Kurt Westphal, „Ein zweiter Stellplatz wäre in Memmingen schon sinnvoll.“

Der Wohnmobilstellplatz im Stadtpark Neue Welt in Memmingen. Auf der Homepage der Tourist Information sieht man, wie viele freie Plätze es noch gibt. Bild: Judith Schneider

Auf der Website der Tourist Information Memmingen steht, wie viele Plätze noch frei sind. Durch Sensoren am Stellplatz ist die Zahl immer aktuell. Am Freitag, den 18. August, an dem dieser Artikel geschrieben wurde, waren um 16 Uhr noch drei Plätze frei. Auch die Stadt Memmingen hätte gerne mehr Stellplätze. Allerdings sagt Pressesprecherin Manuela Frieß: „Wohnmobilstellplätze sind keine kommunale Aufgabe.“ Die Verantwortlichen der Stadt würden es aber begrüßen, wenn ein privat betriebener Platz im Stadtgebiet entstehen würde.